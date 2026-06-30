Сдать экзамен на водительское удостоверение «за кого-то» не получится: кандидатов будут постоянно фотографировать

Специальные технические средства контроля, встроенные в экраны мониторов на рабочих местах, будут периодически фотографировать лицо кандидата на получение водительского удостоверения.

Фото: 20minut.ua

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Будущим водителям придется привыкать к цифровому контролю. Теперь процесс сдачи теоретического экзамена будет максимально защищен от мошенничества.

Если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) отсутствует оцифрованное изображение лица кандидата, его сфотографируют непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена.

Во время сдачи теории техника будет следить за каждым движением. Специальные технические средства контроля, встроенные в экраны мониторов на рабочих местах, будут периодически фотографировать лицо кандидата.

Эти снимки в режиме реального времени будут сравниваться с фотографией, которая уже имеется в базе данных МВД, чтобы исключить возможность сдачи экзамена другим лицом.

Экзамены на английском языке для иностранцев

Граждане Украины, как и прежде, сдают теоретический экзамен исключительно на государственном языке.

Иностранцы и лица без гражданства, которые законно проживают в Украине, получили право выбора — они могут сдавать тест на украинском или английском языке.

Официальный перевод тестовых вопросов на английский язык будет заказывать Главный сервисный центр МВД через прозрачную систему публичных закупок (ProZorro).

Норма о языковых нововведениях и английском переводе тестов вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования приказа.

Оптимизация работы экзаменаторов

Изменения коснулись и регламента работы самих сервисных центров. Отныне один экзаменатор сможет принимать теоретический экзамен одновременно у нескольких человек. Максимальное количество кандидатов, одновременно сдающих тест у одного инспектора, будет ограничиваться исключительно материально-техническими возможностями конкретного ТСЦ МВД (количеством оборудованных компьютерных мест).

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исключением являются положения о введении экзаменов на английском языке для иностранцев и закупке услуг по переводу тестовых вопросов — для внедрения этого механизма министерство предусмотрело трехмесячный адаптационный период с момента опубликования документа.

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