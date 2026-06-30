Скласти іспит на водійське посвідчення «за когось» не вийде: кандидатів постійно фотографуватимуть
Майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Тепер процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства.
Якщо у Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) немає відцифрованого образу обличчя кандидата, його сфотографують безпосередньо перед початком теоретичного чи практичного іспиту.
Під час складання теорії техніка стежитиме за кожним рухом. Спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата.
Ці знімки в режимі реального часу порівнюватимуться з фотографією, яка вже є в базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншою особою.
Іспити англійською мовою для іноземців
Громадяни України, як і раніше, складають теоретичний іспит виключно державною мовою.
Іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні, отримали право вибору — вони можуть складати тест українською або англійською мовою.
Офіційний переклад тестових питань англійською замовлятиме Головний сервісний центр МВС через прозору систему публічних закупівель (ProZorro).
Норма про мовні нововведення та англійський переклад тестів набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування наказу.
Оптимізація роботи екзаменаторів
Зміни торкнулися і регламенту роботи самих сервісних центрів. Відтепер один екзаменатор зможе приймати теоретичний іспит одночасно у кількох осіб. Максимальна кількість кандидатів, які одночасно складають тест в одного інспектора, обмежуватиметься виключно матеріально-технічними можливостями конкретного ТСЦ МВС (кількістю обладнаних комп'ютерних місць).
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Винятком є пункти про запровадження іспитів англійською мовою для іноземців та закупівлю послуг із перекладу тестових питань — для впровадження цього механізму міністерство заклало 3 місяці адаптаційного періоду з моменту публікації документа.
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