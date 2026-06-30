Скласти іспит на водійське посвідчення «за когось» не вийде: кандидатів постійно фотографуватимуть

Спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення.

Фото: 20minut.ua

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Майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Тепер процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства.

​Якщо у Єдиному державному реєстрі МВС (ЄДР МВС) немає відцифрованого образу обличчя кандидата, його сфотографують безпосередньо перед початком теоретичного чи практичного іспиту.

​Під час складання теорії техніка стежитиме за кожним рухом. Спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата.

​Ці знімки в режимі реального часу порівнюватимуться з фотографією, яка вже є в базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншою особою.

​Іспити англійською мовою для іноземців

​Громадяни України, як і раніше, складають теоретичний іспит виключно державною мовою.

​Іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні, отримали право вибору — вони можуть складати тест українською або англійською мовою.

​Офіційний переклад тестових питань англійською замовлятиме Головний сервісний центр МВС через прозору систему публічних закупівель (ProZorro).

​Норма про мовні нововведення та англійський переклад тестів набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування наказу.

​Оптимізація роботи екзаменаторів

​Зміни торкнулися і регламенту роботи самих сервісних центрів. Відтепер один екзаменатор зможе приймати теоретичний іспит одночасно у кількох осіб. Максимальна кількість кандидатів, які одночасно складають тест в одного інспектора, обмежуватиметься виключно матеріально-технічними можливостями конкретного ТСЦ МВС (кількістю обладнаних комп'ютерних місць).

​Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

​Винятком є пункти про запровадження іспитів англійською мовою для іноземців та закупівлю послуг із перекладу тестових питань — для впровадження цього механізму міністерство заклало 3 місяці адаптаційного періоду з моменту публікації документа.

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