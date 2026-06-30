Минфин обновил финансовую отчетность в соответствии с CRS 2.0: что изменится для банков и клиентов с 1 июля
Финансовая система стремительно меняется вместе с появлением новых цифровых инструментов, и международные правила обмена данными о счетах также требуют обновления. Украина актуализирует подходы к финансовой отчетности, адаптируя их к современным реалиям и глобальным стандартам прозрачности. Так, Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Изменения учитывают развитие современной финансовой системы, в частности распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.
Соответствующие нововведения утверждены приказом Минфина от 15 июня 2026 года № 316. Обновленный порядок вступит в силу с 1 июля 2026 года.
Изменения разработаны для внедрения обновленной редакции CRS 2.0, одобренной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году. Цель — выявление скрытых доходов за рубежом, противодействие уклонению от уплаты налогов и повышение уровня финансовой прозрачности.
Что предусматривает обновленный стандарт
Данное обновление является очередным шагом Украины по выполнению международных обязательств в области автоматического обмена налоговой информацией и сближению с подходами Европейского Союза, в частности с положениями Директивы DAC 8 в части CRS.
Расширена сфера применения стандарта и усовершенствованы правила проверки и отчетности для финансовых учреждений. В частности:
- обновлены определения ключевых терминов, касающихся финансовых учреждений, счетов, подотчетных лиц и владельцев счетов;
- введены новые понятия для цифровых финансовых продуктов, включая электронные деньги и цифровые валюты центральных банков;
- расширено действие CRS на счета, связанные с такими продуктами;
- обновлен перечень информации, подлежащей сбору и отчетности;
- усовершенствованы процедуры надлежащей комплексной проверки;
- уточнены случаи, когда данные самосертификации могут считаться недостоверными.
Почему обновляют CRS в мире
CRS — это международная система автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Её эффективность зависит от того, насколько согласованно страны-участницы обновляют своё законодательство в соответствии с решениями ОЭСР.
Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, обеспечить полноту и качество данных, которыми обмениваются налоговые органы, а также унифицировать правила для всех юрисдикций.
Значение для Украины
Внедрение обновленного стандарта подтверждает синхронизацию Украины со странами, которые уже перешли или переходят на CRS 2.0, и укрепляет интеграцию в глобальную систему налоговой прозрачности.
Для финансовых учреждений обновленные правила означают более четкие требования к классификации счетов, сбору данных, самосертификации и отчетности, а также снижение рисков несоблюдения нормативных требований.
Для бизнеса это обеспечивает большую правовую определенность, снижение риска различного толкования норм и лучшую совместимость с международными финансовыми институтами.
Для граждан CRS 2.0 не вводит новых налогов или обязательств по декларированию. Речь идет лишь об обновлении механизмов обмена информацией между финансовыми учреждениями и налоговыми органами разных стран. В то же время Украина будет получать более полные данные о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом.
Ожидаемые результаты
Обновление Порядка CRS позволит:
- усилить международную налоговую прозрачность;
- повысить качество автоматического обмена финансовой информацией;
- обеспечить выполнение международных обязательств Украины;
- приблизить законодательство к стандартам ЕС, в частности DAC 8 (в части CRS);
- создать более предсказуемые правила для финансового сектора;
- подтвердить готовность Украины к внедрению современных международных стандартов в сфере налогового администрирования.
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