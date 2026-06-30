Минфин обновил финансовую отчетность в соответствии с CRS 2.0: что изменится для банков и клиентов с 1 июля

Обновленный стандарт расширяет требования к отчетности и надлежащей проверке финансовых учреждений.

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Финансовая система стремительно меняется вместе с появлением новых цифровых инструментов, и международные правила обмена данными о счетах также требуют обновления. Украина актуализирует подходы к финансовой отчетности, адаптируя их к современным реалиям и глобальным стандартам прозрачности. Так, Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Изменения учитывают развитие современной финансовой системы, в частности распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.

Соответствующие нововведения утверждены приказом Минфина от 15 июня 2026 года № 316. Обновленный порядок вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Изменения разработаны для внедрения обновленной редакции CRS 2.0, одобренной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году. Цель — выявление скрытых доходов за рубежом, противодействие уклонению от уплаты налогов и повышение уровня финансовой прозрачности.

Что предусматривает обновленный стандарт

Данное обновление является очередным шагом Украины по выполнению международных обязательств в области автоматического обмена налоговой информацией и сближению с подходами Европейского Союза, в частности с положениями Директивы DAC 8 в части CRS.

Расширена сфера применения стандарта и усовершенствованы правила проверки и отчетности для финансовых учреждений. В частности:

обновлены определения ключевых терминов, касающихся финансовых учреждений, счетов, подотчетных лиц и владельцев счетов;

введены новые понятия для цифровых финансовых продуктов, включая электронные деньги и цифровые валюты центральных банков;

расширено действие CRS на счета, связанные с такими продуктами;

обновлен перечень информации, подлежащей сбору и отчетности;

усовершенствованы процедуры надлежащей комплексной проверки;

уточнены случаи, когда данные самосертификации могут считаться недостоверными.

Почему обновляют CRS в мире

CRS — это международная система автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Её эффективность зависит от того, насколько согласованно страны-участницы обновляют своё законодательство в соответствии с решениями ОЭСР.

Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, обеспечить полноту и качество данных, которыми обмениваются налоговые органы, а также унифицировать правила для всех юрисдикций.

Значение для Украины

Внедрение обновленного стандарта подтверждает синхронизацию Украины со странами, которые уже перешли или переходят на CRS 2.0, и укрепляет интеграцию в глобальную систему налоговой прозрачности.

Для финансовых учреждений обновленные правила означают более четкие требования к классификации счетов, сбору данных, самосертификации и отчетности, а также снижение рисков несоблюдения нормативных требований.

Для бизнеса это обеспечивает большую правовую определенность, снижение риска различного толкования норм и лучшую совместимость с международными финансовыми институтами.

Для граждан CRS 2.0 не вводит новых налогов или обязательств по декларированию. Речь идет лишь об обновлении механизмов обмена информацией между финансовыми учреждениями и налоговыми органами разных стран. В то же время Украина будет получать более полные данные о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом.

Ожидаемые результаты

Обновление Порядка CRS позволит:

усилить международную налоговую прозрачность;

повысить качество автоматического обмена финансовой информацией;

обеспечить выполнение международных обязательств Украины;

приблизить законодательство к стандартам ЕС, в частности DAC 8 (в части CRS);

создать более предсказуемые правила для финансового сектора;

подтвердить готовность Украины к внедрению современных международных стандартов в сфере налогового администрирования.

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