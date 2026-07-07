Верховный Суд инициировал обращение в КСУ из-за нормы ГПК, которая позволяет приостанавливать алиментные дела из-за мобилизации

Служба в ВСУ не является препятствием для подачи иска об алиментах или изменении их размера.

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С началом полномасштабного вторжения суды массово приостанавливали производство по делам, где стороной является военнослужащий, ссылаясь на императивную норму п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины. Это привело к тому, что многие дети годами не могли получить окончательное решение о взыскании или изменении размера алиментов. Однако Постановление Верховного Суда от 30.06.2026 в деле № 699/1569/25 еще раз подтверждает изменение правил игры. Суд отметил: интересы ребенка имеют безусловный приоритет, а процессуальные нормы не могут превращать право на содержание в иллюзию. Даже во времена войны право на судебную защиту и безопасное детство должны оставаться нерушимыми столпами украинского общества.

Конфликт начался в октябре 2025 года, когда мать ребенка обратилась в суд с иском к отцу-военнослужащему об изменении способа взыскания алиментов. Истица просила изменить взыскание с твердой денежной суммы на долю от заработка (1/3 части), мотивируя это тем, что отец проходит службу, имеет стабильный доход, а ребенок требует больших расходов.

Районный суд иск удовлетворил частично, назначив алименты в размере 1/4 части дохода ответчика. Не согласившись с этим, отец подал апелляцию и одновременно ходатайство о приостановлении производства, поскольку он находится на военной службе в составе ВСУ.

Черкасский апелляционный суд 16 апреля 2026 года приостановил дело до завершения службы ответчика. Суд посчитал себя обязанным это сделать, так как норма п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины сформулирована как «суд обязан», что не оставляет места для судебного усмотрения.

Конституция как акт прямого действия

Верховный Суд в составе коллегии Второй судебной палаты не согласился с таким формальным подходом. Судьи применили ст. 10 ГПК Украины, которая позволяет не применять закон, если он противоречит Конституции.

ВС отметил, что статья 51 Конституции Украины прямо устанавливает обязанность родителей содержать детей до их совершеннолетия. Это право входит в перечень тех, которые не могут быть ограничены даже в условиях военного положения (ст. 64 Конституции).

В отличие от имущественных споров, алименты имеют неотложный характер. Задержка в их взыскании фактически означает потерю права, поскольку ребенку нужно есть и развиваться здесь и сейчас, а не после окончания войны.

Автоматическое приостановление дела на неопределенный срок является чрезмерным вмешательством в право ребенка на доступ к правосудию и судебную защиту (ст. 55 Конституции).

Принцип «Favor Minoris»

Верховный Суд сослался на Конвенцию ООН о правах ребенка и практику ЕСПЧ. В любых действиях органов власти, включая суды, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка (ст. 3 Конвенции).

Интересы ребенка по своей природе должны преобладать над интересами родителей. Суд отметил, что пребывание отца в ВСУ не мешает рассмотрению дела, особенно в упрощенном производстве, где участие сторон не является обязательным.

Отметим, что Верховный Суд уже не в первый раз рассматривает вопрос допустимости приостановления производства по делу о взыскании алиментов в связи с прохождением ответчиком военной службы. Так, в деле № 344/432/24 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда также отметил, что мобилизация отца не может откладывать право ребенка на алименты. Однако, учитывая количество дел этой категории, доходящих до кассационной инстанции, устоявшаяся практика еще не сформирована, а вопрос требует урегулирования.

Обращение в Конституционный Суд

В деле № 699/1569/25 Верховный Суд применил особый процессуальный механизм, который предусматривает не только разрешение конкретного спора, но и инициирование проверки закона на соответствие Конституции Украины.

Согласно части шестой статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Украины, если суд приходит к выводу, что закон или другой правовой акт противоречит Конституции, он не применяет этот закон, а вместо этого применяет нормы Конституции как нормы прямого действия. В таком случае суд обязан после принятия решения по делу обратиться в Верховный Суд для решения вопроса о внесении в Конституционный Суд Украины (КСУ) представления относительно конституционности этого акта.

Предметом обращения в Конституционный Суд стал пункт 2 части первой статьи 251 ГПК Украины, который обязывает суд приостанавливать производство по делу, если одна из сторон проходит военную службу в составе Вооруженных Сил Украины во время военного положения.

Коллегия пришла к выводу, что в делах о взыскании алиментов эта норма не соответствует Конституции Украины. По мнению суда, она нарушает принцип верховенства права, гарантированный статьей 8 Конституции, ограничивает право ребенка на надлежащее содержание, предусмотренное статьей 51, а также создает непропорциональное ограничение права на судебную защиту, гарантированного статьей 55, поскольку фактически позволяет приостанавливать рассмотрение дела на неопределенный срок.

Обращение в Конституционный Суд имеет целью устранить законодательную проблему. По убеждению коллегии, законодатель должен внедрить механизм, который позволит судам в каждом конкретном деле оценивать, соответствует ли приостановление производства наилучшим интересам ребенка.

По результатам рассмотрения коллегия судей удовлетворила кассационную жалобу, отменила определение о приостановлении производства и применила положения статей 8, 51 и 55 Конституции как нормы прямого действия вместо пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины. Кроме того, суд обратился в Верховный Суд для решения вопроса о внесении в Конституционный Суд Украины конституционного представления относительно соответствия этой нормы Конституции в части ее применения в делах о взыскании алиментов.

Решение Верховного Суда в деле № 699/1569/25 — это победа правового государства над формализмом. Суд четко дал понять: защита Родины не освобождает от ответственности перед собственным ребенком, а закон не может использоваться как инструмент для затягивания выплат, жизненно необходимых для развития нового поколения.

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