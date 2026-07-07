Закрытие воздушного пространства может быть законным основанием для приостановления трудового договора — ВС

Суд признал законным приостановление трудовых отношений из-за невозможности обеспечить работника работой после закрытия воздушного пространства.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дело № 359/4028/23, подтвердил законность приостановления действия трудового договора с диспетчером управления воздушным движением, который обжаловал приказ работодателя, изданный после начала полномасштабного вторжения РФ. Суд пришел к выводу, что в условиях закрытия воздушного пространства и прекращения основной деятельности предприятия работодатель имел законные основания приостановить трудовые отношения с работником.

Согласно материалам дела, истец обратился в суд с иском к Государственному предприятию обслуживания воздушного движения Украины, в котором просил признать незаконным приказ о приостановлении действия трудового договора, восстановить действие трудового договора с 1 апреля 2022 года и взыскать средний заработок за период приостановления трудовых отношений.

Истец обосновывал иск тем, что работодатель имел реальную возможность обеспечить его работой, поскольку предприятие и его подразделения расположены в одном регионе, а его рабочее место не находилось в зоне боевых действий или оккупации. Также истец указывал, что приостановление действия трудового договора не соответствовало требованиям Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», поскольку фактическая возможность выполнять работу существовала.

Кроме того, истец утверждал, что работодатель применил выборочный и дискриминационный подход, поскольку другие работники с аналогичными должностями продолжали выполнять работу.

На основании этих доводов истец просил отменить приказ № 140 от 30 марта 2022 года, обязать восстановить действие трудового договора с 1 апреля 2022 года и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 3 декабря 2024 года, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 28 мая 2025 года, в удовлетворении иска было отказано как необоснованного. Суды признали действия работодателя по приостановлению действия трудового договора правомерными, а заявленные требования — не подлежащими удовлетворению.

Почему Верховный Суд стал на сторону работодателя

При рассмотрении дела Верховный Суд указал, что в соответствии со статьей 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» приостановление действия трудового договора возможно только в том случае, если военная агрессия одновременно исключает возможность работодателя предоставить работу, а работника — выполнять ее.

Суд также обратил внимание на постановление Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, в которой указано, что сам по себе факт военной агрессии против Украины не является безусловным основанием для приостановления работодателем действия трудового договора. Формулировка положений статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), согласно которой действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, исключающей возможность предоставления и выполнения работы, а также использование союза «и» позволяют сделать вывод, что только одновременное наступление этих двух обстоятельств дает право применять приостановление действия трудового договора как временную исключительную меру.

Вместе с тем в рассматриваемом деле суды установили, что после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ и закрытия воздушного пространства Украины работадатель фактически прекратил свою основную деятельность — предоставление аэронавигационных услуг гражданским пользователям воздушного пространства. По выводу Верховного Суда, это объективно сделало невозможным обеспечение работой всех работников в соответствии с их должностными обязанностями.

Суд также учел, что после введения военного положения была приостановлена работа медицинской и языковой сертификационных комиссий. Поэтому при формировании перечня работников, оставленных для выполнения задач по обеспечению непрерывной деятельности предприятия, работодатель применил критерий наличия медицинского и языкового сертификатов, действительных до конца 2022 года.

Истец не был включен в этот перечень, поскольку срок действия его медицинского сертификата истекал в мае 2022 года, а сертификата о знании английского языка — в сентябре 2022 года. Верховный Суд согласился, что при таких обстоятельствах истец не мог выполнять функции диспетчера в срок, определенный работодателем для обеспечения непрерывной работы предприятия. Поданное им в апреле 2022 года заявление о готовности работать не опровергало этих обстоятельств.

Также Верховный Суд отклонил доводы о дискриминации. Суд отметил, что действие трудовых договоров было приостановлено в отношении подавляющего большинства работников районного диспетчерского центра, а работодатель применил одинаковые, объективные и понятные критерии отбора тех работников, которые продолжили работать. Кроме того, коллегия судей напомнила, что в соответствии с частью четвертой статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат за время приостановления действия трудового договора возлагается на государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины.

Учитывая установленные обстоятельства, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о законности приказа Украэроруха о приостановлении действия трудового договора, оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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