От преподавателя до судьи ВАКС: ВСП рассмотрела кандидатуру Николая Рубащенко на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС

ВСП объявила перерыв в рассмотрении кандидатуры Николая Рубащенко в Апелляционную палату ВАКС.

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины о назначении Николая Рубащенко на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Профессиональный путь кандидата

Николай Рубащенко окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, получив квалификацию юриста. Защитил диссертацию в Научно-исследовательском институте изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса Национальной академии правовых наук Украины по специальности уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право.

Кандидат имеет значительный опыт научно-педагогической деятельности: преподавание в университете, проведение научных исследований, участие в аналитических проектах и сотрудничество с общественными организациями. По результатам квалификационного оценивания он набрал 736 баллов и был признан соответствующим требованиям для осуществления правосудия в Высшем антикоррупционном суде. В рейтинге кандидатов на должности в Апелляционной палате ВАКС Рубащенко занял третье место.

Обсуждение на заседании ВСП

Во время собеседования члены Высшего совета правосудия активно обсуждали мотивацию кандидата, отсутствие практического судейского опыта и его готовность к работе в антикоррупционном суде.

Николай Рубащенко подчеркнул, что главным мотивом его участия в конкурсе является нулевая толерантность к коррупции. Он отметил, что коррупционные проявления всегда вызывали у него резкое неприятие, и именно эти аксиологические ценности стали ключевым фактором решения выдвинуть свою кандидатуру.

Кандидат признал, что не имеет опыта непосредственного участия в судебных заседаниях, поскольку вся его профессиональная деятельность была связана с наукой, преподаванием и аналитикой. Вместе с тем он подчеркнул, что обладает высоким уровнем теоретической подготовки, а примеры успешной карьеры судей, пришедших из научной сферы, дают основания для оптимизма.

Члены ВСП задавали вопросы относительно:

возможного давления со стороны общественных организаций и СМИ;

конфликта интересов (в частности, в случае рассмотрения дел, связанных с университетом, где работал кандидат);

понимания презумпции невиновности (ст. 62 Конституции Украины);

действий судьи-докладчика при поступлении апелляционной жалобы.

Рубащенко продемонстрировал глубокие теоретические знания, четко ответил на вопросы о самоотводе, границах общения с бывшими коллегами и недопустимости вмешательства в деятельность суда.

Решение ВСП

По результатам обсуждения Высший совет правосудия объявил перерыв в рассмотрении вопроса о кандидатуре Николая Рубащенко до 14 июля 2026 года для дополнительного изучения материалов.

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