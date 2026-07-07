На Закарпатье начальница отделения «Укрпочты» проиграла в казино 170 тысяч гривен, предназначенных для пенсий

В суде женщина пояснила, что после проигрыша использовала средства для выплаты пенсий и социальной помощи, надеясь вернуть их на следующий день.

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Тячевский районный суд Закарпатской области признал виновной исполняющую обязанности начальника отделения почтовой связи в злоупотреблении служебным положением (часть 1 статьи 364 УК Украины). Суд установил, что она незаконно использовала 170 тысяч гривен, предназначенных для выплаты пенсий, государственной социальной помощи и жилищных субсидий, для игры в онлайн-казино.

Обстоятельства дела

Как установил суд, в сентябре 2022 года женщина работала начальником отделения почтовой связи в селе Кривая и одновременно исполняла обязанности начальника отделения в селе Грушово. Она являлась материально ответственным лицом и отвечала за сохранность наличных денежных средств, поступавших для выплаты пенсий, государственной социальной помощи и других социальных выплат.

10 сентября 2022 года в отделение был доставлен страховой мешок с 666 881 гривной. Из этой суммы 228 472 гривны предназначались для выплаты пенсий, 431 406 гривен — для выплаты государственной социальной помощи, еще 7 003 гривны — для выплаты жилищных субсидий.

По выводу суда, пользуясь служебным положением и имея беспрепятственный доступ к наличным денежным средствам, женщина незаконно использовала 170 тысяч гривен для собственных нужд. При этом обвинительный акт, с выводами которого согласился суд, исходил из того, что она использовала эти средства без цели их завладения. Именно поэтому ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением.

Что объяснила обвиняемая

В суде обвиняемая полностью признала вину.

Она пояснила, что перечисляла служебные денежные средства на собственные банковские карты через платежные терминалы «Укрпочты», а затем возвращала наличные в кассу. По ее словам, эти деньги она использовала для игры в онлайн-казино.

Женщина сообщила, что страдала зависимостью от азартных игр. За период с 1 по 10 сентября 2022 года она проиграла примерно 170–180 тысяч гривен и после этого решила взять 170 тысяч гривен из страхового мешка, рассчитывая уже на следующий день занять необходимую сумму и вернуть ее. Однако сделать этого не успела, поскольку после выявления недостачи была вызвана полиция. В суде она искренне раскаялась и просила строго ее не наказывать.

Какие доказательства исследовал суд

Приговор основан не только на признании вины.

Суд исследовал показания трех почтальонов, работавших в отделении. Они подтвердили, что после доставки инкассаторского мешка начальник отделения сообщила о недостаче 170 тысяч гривен, после чего о происшествии было сообщено руководству.

Также суд исследовал протоколы осмотра места происшествия, акт о недостаче 170 тысяч гривен, кассовые документы, сопроводительные письма, банковские выписки и информацию о движении денежных средств по карточным счетам обвиняемой, а также результаты служебного расследования АО «Укрпочта». Банковские документы подтвердили многочисленные пополнения ее личных счетов и последующие операции, а служебное расследование пришло к выводу, что причиной нарушения стало использование должностных полномочий в личных интересах и рекомендовало уволить работницу в связи с утратой доверия.

В то же время материалы дела свидетельствуют, что 12 сентября 2022 года обвиняемая вернула 170 тысяч гривен, которые были направлены для выплаты пенсий. Суд также отметил, что гражданский иск в уголовном производстве не заявлялся.

Какое наказание назначил суд

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемая ранее не судима, полностью признала вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию уголовного правонарушения, добровольно возместила причиненный ущерб, имеет на иждивении двух малолетних детей, а орган пробации оценил риск повторного совершения уголовного правонарушения как средний.

Отдельно суд обратил внимание, что после совершения уголовного правонарушения законодательство изменилось. Если на момент совершения деяния санкция части 1 статьи 364 УК Украины предусматривала, в частности, арест, то после вступления в силу изменений в Уголовный кодекс более мягким видом наказания стал пробационный надзор. Применив положения статьи 5 УК Украины об обратной силе закона, смягчающего уголовную ответственность, суд назначил именно этот вид наказания.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года пробационного надзора, штраф в размере 6 800 гривен, а также лишил права в течение двух лет занимать должности на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций.

Кроме того, на осужденную возложена обязанность периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации и выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

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