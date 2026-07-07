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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по исчислению сроков досудебного расследования

16:51, 7 июля 2026
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В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда относительно общих принципов исчисления сроков досудебного расследования.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по исчислению сроков досудебного расследования
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Верховный Суд представил тематический обзор, посвященный вопросам исчисления срока досудебного расследования.

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Какие вопросы представил Верховный Суд

В обзоре содержатся правовые позиции Верховного Суда относительно общих принципов исчисления сроков досудебного расследования. В частности, проанализирован период, который не включается в срок досудебного расследования, акцентировано внимание на направлении обвинительного акта в суд, а также рассмотрен вопрос продления срока досудебного расследования.

Кроме того, в обзоре отражены выводы кассационного суда о закрытии уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в ходе подготовительного судебного заседания. Также уделено внимание вопросам исчисления срока досудебного расследования в условиях военного положения. 

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суд Верховный Суд УПК судебная практика досудебное расследование

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