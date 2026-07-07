Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо обчислення строків досудового розслідування

В огляді висвітлено правові позиції Верховного Суду щодо загальних засад обчислення строків досудового розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд представив тематичний огляд, присвячений питанням обчислення строку досудового розслідування.

Які питання представив Верховний Суд

У дайджесті містяться правові позиції Верховного Суду щодо загальних засад обчислення строків досудового розслідування. Зокрема, проаналізовано період, який не включається до строку досудового розслідування, акцентовано на скеруванні обвинувального акта до суду та приділено увагу питанню щодо продовження строку досудового розслідування.

Крім того, в огляді відображено висновки касаційного суду про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України в ході підготовчого судового засідання. Звернено увагу й на обчислення строку досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.