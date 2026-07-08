Война и запрет на импорт из РФ освобождают бизнес от пени — решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что компанию нельзя штрафовать за незавершенный импорт, если его сорвал запрет на ввоз товаров из РФ.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело №600/2075/25-а, подтвердил, что украинские предприятия не могут быть привлечены к ответственности за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, если импорт товаров из России стал невозможным из-за введенного правительством запрета.

Обстоятельства дела

После проверки Западного межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками налоговый орган установил, что предприятие не завершило три импортные операции по внешнеэкономическим контрактам, заключенным с компанией, предметом которых были поставки сжиженного газа и дизельного топлива российского происхождения.

Материалами дела установлено, что в январе–феврале 2022 года компания осуществила авансовые платежи по трем контрактам. Часть товара поставщик поставил еще до начала полномасштабного вторжения, однако поставка остальной продукции так и не состоялась. Авансовые платежи были произведены в январе–феврале 2022 года, однако товар не был поставлен из-за полномасштабного вторжения и постановления Кабинета Министров Украины № 426 от 09.04.2022, которым был запрещен ввоз товаров из России. Налоговый орган начислил компании более 5,48 млн грн пени за нарушение сроков расчетов по импортным контрактам с кипрской компанией. ГНС пришла к выводу, что предприятие нарушило требования части третьей статьи 13 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», поскольку в установленные сроки не получило товар либо возврат авансовых средств.

Не согласившись с начислением пени, компания обратилась в суд. Она указала, что не смогла завершить импортные операции из-за полномасштабного вторжения РФ и постановления Кабинета Министров №426 от 9 апреля 2022 года, которым был запрещен импорт товаров российского происхождения. Кроме того, заключенные контракты содержали форс-мажорные оговорки, связанные с войной, а также предусматривали возможность приостановления поставок из-за невозможности возврата железнодорожных вагонов.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с этими доводами. Они отметили, что пункт 13 статьи 16 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» освобождает резидентов от начисления пени, если импортные операции не могут быть завершены вследствие действия постановления Кабинета Министров №426 о запрете импорта товаров из РФ.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и указал, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы налогового органа нет. Суд напомнил, что согласно статье 13 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» импортные операции должны быть завершены в сроки, установленные Национальным банком Украины, а за их нарушение начисляется пеня. Вместе с тем после начала полномасштабного вторжения законодатель дополнил Закон пунктом 13 статьи 16, который предусматривает самостоятельное основание для освобождения от такой ответственности, если импортная операция не может быть завершена вследствие действия постановления Кабинета Министров Украины №426 о запрете ввоза товаров российского происхождения.

Суды установили, что все три контракта были заключены на поставку сжиженного газа и дизельного топлива российского происхождения, а товар должен был поставляться через российско-украинскую границу. Часть товара компания получила еще до начала полномасштабной войны, однако после введения запрета на импорт российских товаров исполнение контрактов стало невозможным. При этом нерезидент не поставил часть уже оплаченного товара и не вернул все авансовые платежи.

Верховный Суд также учел, что контракты содержали форс-мажорные оговорки, освобождавшие стороны от ответственности в случае войны.

Кроме того, договорами было предусмотрено право продавца приостановить поставки в случае невозврата железнодорожных вагонов. Материалы дела подтвердили, что после начала боевых действий часть вагонов осталась на территории Украины и не могла быть возвращена по причинам, не зависящим от истца. В связи с этим у нерезидента возникли встречные требования к украинской компании, что также делало невозможным возврат авансовых средств.

Верховный Суд пришел к выводу, что компания не имела реальной возможности ни завершить импортные операции, ни получить обратно уплаченные средства, а причиной этого стали полномасштабная война и введенный государством запрет на импорт товаров из России. С учетом приведенного правового регулирования суды пришли к выводу, что пункт 13 статьи 16 Закона №2473-VIII является самостоятельным основанием для освобождения резидента — субъекта хозяйствования от ответственности, предусмотренной частью пятой статьи 13 данного Закона, при условии, что импортные операции не могут быть завершены вследствие действия постановления Кабинета Министров Украины «О применении запрета ввоза товаров из Российской Федерации» от 9 апреля 2022 года №426.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу налогового органа без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

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