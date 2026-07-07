На Закарпатті начальниця відділення Укрпошти програла в казино 170 тисяч гривень, призначених для пенсій

У суді жінка пояснила, що після програшу використала кошти для виплати пенсій і соцдопомоги, сподіваючись повернути їх наступного дня.

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Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винуватою виконувачку обов'язків начальника відділення поштового зв'язку у зловживанні службовим становищем (частина 1 статті 364 КК України). Суд встановив, що вона незаконно використала 170 тисяч гривень, призначених для виплати пенсій, державної соціальної допомоги та житлових субсидій, для гри в онлайн-казино.

Обставини справи

Як встановив суд, у вересні 2022 року жінка працювала начальницею відділення поштового зв'язку у селі Крива та одночасно виконувала обов'язки начальника відділення у селі Грушово. Вона була матеріально відповідальною особою та відповідала за збереження готівки, що надходила для виплати пенсій, державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.

10 вересня 2022 року до відділення доставили страховий мішок із 666 881 гривнею. Із цієї суми 228 472 гривні призначалися для виплати пенсій, 431 406 гривень — для виплати державної соціальної допомоги, ще 7 003 гривні — для виплати житлових субсидій.

За висновком суду, користуючись службовим становищем і маючи безперешкодний доступ до готівки, жінка незаконно використала 170 тисяч гривень для власних потреб. При цьому обвинувальний акт, з висновками якого погодився суд, виходив із того, що вона використовувала ці кошти без мети їх заволодіння. Саме тому її дії були кваліфіковані за частиною 1 статті 364 КК України як зловживання службовим становищем.

Що пояснила обвинувачена

У суді обвинувачена повністю визнала вину.

Вона пояснила, що перераховувала службові кошти на власні банківські картки через платіжні термінали «Укрпошти», а згодом повертала готівку до каси. За її словами, ці гроші вона використовувала для гри в онлайн-казино.

Жінка повідомила, що мала залежність від азартних ігор. За період із 1 до 10 вересня 2022 року вона програла приблизно 170–180 тисяч гривень і після цього вирішила взяти 170 тисяч гривень зі страхового мішка, сподіваючись уже наступного дня позичити необхідну суму та повернути її. Однак зробити цього не встигла, оскільки після виявлення нестачі було викликано поліцію. У суді вона щиро розкаялася та просила суворо її не карати.

Які докази дослідив суд

Вирок ґрунтується не лише на визнанні вини.

Суд дослідив показання трьох листонош, які працювали у відділенні. Вони підтвердили, що після доставки інкасаторського мішка начальниця повідомила про нестачу 170 тисяч гривень, після чого про інцидент було повідомлено керівництво.

Також суд дослідив протоколи огляду місця події, акт про недостачу 170 тисяч гривень, касові документи, супровідні листи, банківські виписки та інформацію про рух коштів на карткових рахунках обвинуваченої, а також результати службового розслідування АТ «Укрпошта». Банківські документи підтвердили численні поповнення її особистих рахунків та подальші операції, а службове розслідування дійшло висновку, що причиною порушення стало використання посадових повноважень у власних інтересах і рекомендувало звільнити працівницю у зв'язку із втратою довіри.

Водночас матеріали справи свідчать, що 12 вересня 2022 року обвинувачена повернула 170 тисяч гривень, які були спрямовані для виплати пенсій. Суд також зазначив, що цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Яке покарання призначив суд

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачена раніше не судима, повністю визнала вину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, добровільно відшкодувала завдані збитки, має на утриманні двох малолітніх дітей, а орган пробації оцінив ризик повторного вчинення кримінального правопорушення як середній.

Окремо суд звернув увагу, що після вчинення кримінального правопорушення законодавство змінилося. Якщо на момент події санкція частини 1 статті 364 КК України передбачала, зокрема, арешт, то після набрання чинності змінами до Кримінального кодексу більш м'яким видом покарання став пробаційний нагляд. Застосувавши положення статті 5 КК України про зворотну дію закону, який пом'якшує кримінальну відповідальність, суд призначив саме цей вид покарання.

Суд визнав жінку винуватою та призначив їй два роки пробаційного нагляду, штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавив права протягом двох років обіймати посади в державних чи комунальних підприємствах, установах та організаціях, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Крім того, на засуджену покладено обов'язок періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

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