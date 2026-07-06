При перехвате российских дронов погиб экипаж украинского Ми-8 — имена Героев

30 июня при выполнении боевого задания погибли четверо военнослужащих 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды».

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30 июня во время выполнения боевого задания по перехвату российских беспилотников погиб экипаж украинского вертолета Ми-8. Об этом сообщил Бродовский городской совет.

Погибли четверо военнослужащих

По информации городского совета, во время боевого задания погибли:

командир экипажа, капитан Юрий Ворон;

летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;

бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль;

воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

В сообщении отмечается, что военные до последнего выполняли свой долг, защищая украинское небо, прикрывая пехотные подразделения, поддерживая боевые силы и спасая жизни украинских защитников.

Прощание с погибшими защитниками

7 июля Бродовская община проводит в последний путь погибших военнослужащих.

В 9:30 на Аллее Героев состоится встреча траурного кортежа. После этого в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста отслужат церемонию прощания.

В Бродовском горсовете рассказали, кем были погибшие военные

Юрий Ворон был старшим пилотом вертолетной группы вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 29 июня 1996 года в Бродах, учился в гимназии имени Ивана Труша, а в 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды». Боевой опыт получил во время Операции объединенных сил, а после начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У него остались жена, сын и родители.

Валентин Мукшинов занимал должность старшего штурмана-летчика вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 29 мая 1991 года в Киеве, учился в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабной войны выполнял боевые задачи на различных направлениях. Является полным кавалером ордена «За мужество», также был отмечен другими государственными и ведомственными наградами. У погибшего остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Хмиль был бортовым авиационным техником вертолетной группы вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по специальности «Авиационный транспорт». С марта 2022 года проходил службу в 16-й бригаде, неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета и был награжден знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины». У него остались жена и родители.

Михаил Деряга был старшим воздушным стрелком вертолетной группы вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности «Строительство и гражданская инженерия». С ноября 2023 года проходил военную службу в составе 16-й бригады, участвовал в боевых заданиях по защите воздушного пространства Украины. Награжден знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины» и орденом «За мужество» III степени. У Героя остались жена, сын, родители и брат.

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