Самые масштабные разрушения жилья за время войны: правительство выделит средства на восстановление Вишневого после российского удара

В результате ночного российского удара в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.

Фото: ГСЧС

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Правительство направит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого Киевской области, где в результате ночной российской атаки зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за весь период полномасштабного вторжения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Повреждено 13 гектаров жилой застройки

По словам премьер-министра, в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.

В связи с масштабами разрушений правительство приняло решение выделить средства из резервного фонда для помощи общине. Финансирование, в частности, будет направлено на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела.

Решение обсудили с президентом

Юлия Свириденко сообщила, что необходимость принятия оперативных решений по оказанию помощи пострадавшему населению была обсуждена с президентом Украины.

В городе работают штабы помощи

С ночи в Вишневом развернуты штабы, где жители могут получить необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации.

По информации премьер-министра, на месте работают 500 спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и более 400 полицейских.

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