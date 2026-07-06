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Самые масштабные разрушения жилья за время войны: правительство выделит средства на восстановление Вишневого после российского удара

21:44, 6 июля 2026
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В результате ночного российского удара в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.
Самые масштабные разрушения жилья за время войны: правительство выделит средства на восстановление Вишневого после российского удара
Фото: ГСЧС
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Правительство направит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого Киевской области, где в результате ночной российской атаки зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за весь период полномасштабного вторжения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Повреждено 13 гектаров жилой застройки

По словам премьер-министра, в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки.

В связи с масштабами разрушений правительство приняло решение выделить средства из резервного фонда для помощи общине. Финансирование, в частности, будет направлено на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела.

Решение обсудили с президентом

Юлия Свириденко сообщила, что необходимость принятия оперативных решений по оказанию помощи пострадавшему населению была обсуждена с президентом Украины.

В городе работают штабы помощи

С ночи в Вишневом развернуты штабы, где жители могут получить необходимую срочную помощь и консультации по оформлению компенсации.

По информации премьер-министра, на месте работают 500 спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и более 400 полицейских.

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война Киевская область обстрел Юлия Свириденко

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