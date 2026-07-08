Правительство выделит более 3 млрд грн на восстановление Вишневого после российского обстрела

Средства будут направлены на выплату компенсаций, восстановление жилья и инженерной инфраструктуры после российского удара 6 июля.

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Правительство поручило ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд грн для поддержки общины Вишневого Киевской области, пострадавшей в результате вражеского обстрела 6 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Предполагается, что выделенные средства будут использованы для выплаты компенсаций владельцам разрушенного или поврежденного жилья, восстановления уничтоженных домов, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также восстановления инженерных сетей.

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