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Правительство выделит более 3 млрд грн на восстановление Вишневого после российского обстрела

17:27, 8 июля 2026
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Средства будут направлены на выплату компенсаций, восстановление жилья и инженерной инфраструктуры после российского удара 6 июля.
Правительство выделит более 3 млрд грн на восстановление Вишневого после российского обстрела
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Правительство поручило ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд грн для поддержки общины Вишневого Киевской области, пострадавшей в результате вражеского обстрела 6 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Предполагается, что выделенные средства будут использованы для выплаты компенсаций владельцам разрушенного или поврежденного жилья, восстановления уничтоженных домов, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также восстановления инженерных сетей.

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Кабинет Министров Украины Киевская область

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