Українці, які пережили полон, зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія

Рішення уряду також врегульовує доступ опікунів до відновлення документів зниклих безвісти осіб.

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Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, зможуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в сервісних центрах МВС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, Кабінет Міністрів України підтримав відповідне рішення, спрямоване на допомогу людям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Право на безкоштовне відновлення документів можна буде реалізувати один раз протягом року після звільнення з полону.

Також уряд врегулював питання, пов’язані з майном осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Опікуни, призначені для управління таким майном, отримають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформленого на ім’я зниклої особи, та законно управляти цим майном в інтересах власника.

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