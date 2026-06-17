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Індія тимчасово заблокувала Telegram під час вступних медичних іспитів – компанія звернулася до суду

21:52, 17 червня 2026
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Месенджер заявляє про порушення свободи слова, уряд пояснює блокування боротьбою зі шахрайством на іспитах.
Індія тимчасово заблокувала Telegram під час вступних медичних іспитів – компанія звернулася до суду
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Уряд Індії тимчасово заблокував месенджер Telegram на період проведення медичних вступних іспитів. Компанія оскаржує це рішення в суді, заявляючи про порушення права на свободу слова. Про це повідомляє Reuters.

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За даними видання, тимчасове блокування застосунку запроваджене для запобігання шахрайству під час іспитів. Обмеження діє до 22 червня та стосується каналів, які нібито поширювали інформацію про екзаменаційні матеріали для повторного національного вступного тесту на медичні спеціальності. Раніше цей іспит уже опинився в центрі скандалу через звинувачення у витоку документів, що призвело до його скасування після того, як його склали мільйони кандидатів.

У судових документах, з якими ознайомилося Reuters, компанія заявляє, що блокування підриває конституційні гарантії та право користувачів на свободу слова й доступ до інформації.

У поданій до Високого суду Делі позиції Telegram зазначається, що такий підхід може створити прецедент масового блокування цифрових платформ і суттєво обмежити свободу вираження поглядів.

Також у документах йдеться, що рішення ухвалене на підставі того, що зловживання з боку окремої групи користувачів нібито виправдовує блокування всієї платформи.

Сторони коротко виступили в суді в середу. Генеральний прокурор Індії Тушар Мехта попросив перенести розгляд справи, і суд погодився розглянути її наступного дня. За його словами, уряд планує заперечувати позицію Telegram і неодноразово вимагав від компанії вдосконалити свої системи.

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