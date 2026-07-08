В чотирьох областях України викрили масштабну наркомережу — одна з локацій щомісяця приносила понад 80 млн грн

Схему організували 23-річна одеситка та 25-річний киянин.

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Українські правоохоронці викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, з початку 2025 року налагодила масштабний збут наркотиків та особливо небезпечних психотропних речовин.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, мережа діяла у Дніпрі, Києві, Київській та Одеській областях, а збут заборонених речовин здійснювався по всій Україні.

Слідство встановило, що схему організували 23-річна одеситка та 25-річний киянин. Психотропні речовини виготовляли у нарколабораторії на Київщині, а у Дніпрі орендовані приміщення використовували як офіси-склади для зберігання, фасування та пакування.

Збут здійснювали через інтернет-магазин і телеграм-боти. Заборонені речовини надсилали поштою або залишали у «закладках». За оперативними даними, лише одна локація приносила понад 80 млн грн щомісяця.

16 червня 2026 року правоохоронці одночасно провели 15 обшуків у чотирьох регіонах.

Під час слідчих дій вилучено близько 30 кг і 200 літрів готових наркотичних засобів та психотропних речовин, обладнання для їх виготовлення, фасування і пакування, а також прекурсори та компоненти, з яких можна було виготовити ще близько тонни заборонених речовин.

Дев'ятьом учасникам наркомережі повідомлено про підозру, двом із них — заочно.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, а також ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці України, Словаччини та Чехії за участі Європол і Євроюствикрили та ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яке організувало канал постачання психотропних речовин до країн Європи та України. У межах спільної слідчої групи було встановлено діяльність наркомережі, яка, за даними слідства, займалася незаконним збутом щонайменше 50 кг метамфетаміну та 2 кг кокаїну. Прибуток угруповання лише від продажу метамфетаміну становив майже 950 тисяч євро.

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