Військовий заради звільнення зі служби купив фальшиву інвалідність дружині за $2 тисячі: справу передали до суду

За даними ДБР, підроблені документи стали підставою для звільнення зі служби та виплати понад 100 тисяч гривень, які, за інформацією слідства, вже відшкодовано державі.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо солдата однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині. За даними слідства, військовослужбовець незаконно звільнився зі служби, використавши підроблені документи, а також безпідставно отримав понад 100 тис. грн грошового забезпечення. За інформацією ДБР, обвинувальний акт уже направлено до суду.

Слідство встановило, що військовослужбовець скористався схемою, за якою раніше зі служби вже незаконно звільнилися двоє його співслужбовців.

За версією слідства, через один із месенджерів чоловік замовив підроблені документи про нібито встановлення його дружині інвалідності II групи. За наявною інформацією, оформлення фіктивної інвалідності коштувало 2 тис. доларів США, хоча насправді жінка була працездатною.

Отримавши поштою підроблені документи, військовослужбовець подав їх командуванню разом із рапортом про звільнення зі служби, посилаючись на необхідність догляду за дружиною.

На підставі цих документів його звільнили зі служби та виплатили понад 100 тис. грн грошового забезпечення.

У ДБР повідомили, що завдані державі збитки вже відшкодовано.

Військовослужбовця судитимуть за ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану та за шахрайство (ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

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