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Военный ради увольнения со службы купил поддельную инвалидность для жены за 2 тысячи долларов: дело передано в суд

12:23, 8 июля 2026
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По данным ГБР, поддельные документы послужили основанием для увольнения со службы и выплаты более 100 тысяч гривен, которые, по информации следствия, уже возмещены государству.
Военный ради увольнения со службы купил поддельную инвалидность для жены за 2 тысячи долларов: дело передано в суд
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении солдата одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области. По данным следствия, военнослужащий незаконно уволился со службы, использовав поддельные документы, а также безосновательно получил более 100 тыс. грн денежного обеспечения. По информации ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

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Следствие установило, что военнослужащий воспользовался схемой, по которой ранее со службы уже незаконно уволились двое его сослуживцев.

По версии следствия, через один из мессенджеров мужчина заказал поддельные документы о якобы установленной его жене инвалидности II группы. По имеющейся информации, оформление фиктивной инвалидности обошлось в 2 тыс. долларов США, хотя на самом деле женщина была трудоспособной.

Получив по почте поддельные документы, военнослужащий подал их командованию вместе с рапортом об увольнении со службы, сославшись на необходимость ухода за женой.

На основании этих документов его уволили со службы и выплатили более 100 тыс. грн денежного обеспечения.

В ГБР сообщили, что нанесенный государству ущерб уже возмещен.

Военнослужащего будут судить за уклонение от военной службы путем подделки документов в условиях военного положения и за мошенничество (ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

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