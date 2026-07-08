Верховный Суд разграничил случаи, когда алкоголь является основанием для отказа в выплате семье погибшего военнослужащего

Верховный Суд поставил точку: алкоголь в организме погибшего военнослужащего сам по себе не лишает семью права на выплату.

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Верховный Суд сформулировал важный правовой вывод относительно выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих. Сам по себе факт выявления алкоголя в организме погибшего не является достаточным основанием для отказа в такой выплате. Если Министерство обороны ссылается на статью 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», именно оно должно доказать, что смерть наступила вследствие действий военнослужащего в состоянии опьянения либо вследствие непосредственного патологического воздействия алкоголя на организм.

Обстоятельства дела

В суд обратилась мать погибшего военнослужащего, которой Министерство обороны Украины отказало в назначении единовременной денежной помощи.

Основанием для отказа комиссия Минобороны назвала пункт «б» части первой статьи 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». По мнению ведомства, поскольку военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, семья не имеет права на получение помощи.

Однако материалы дела свидетельствовали, что старший лейтенант проходил службу в должности командира стрелкового взвода. В июле 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Глубокое Харьковской области он попал под артиллерийский обстрел противника и получил ранения, несовместимые с жизнью. Эти обстоятельства подтверждались актом служебного расследования, приказом командира воинской части, постановлением военно-врачебной комиссии и заключением судебно-медицинской экспертизы.

Во время судебно-токсикологического исследования в тканях погибшего был выявлен этиловый спирт в концентрации 1,87 промилле. Именно это обстоятельство стало основанием для отказа Министерства обороны в выплате.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что решение комиссии Минобороны является противоправным, отменили его и обязали Министерство обороны повторно рассмотреть заявление матери военнослужащего с учетом правовой оценки суда. Именно это решение Министерство обороны обжаловало в Верховный Суд.

Что указал Верховный Суд

Кассационный административный суд оставил кассационную жалобу Министерства обороны без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Суд подчеркнул, что единовременная денежная помощь является гарантированной государством социальной выплатой членам семьи погибшего военнослужащего, поэтому установленные законом основания для отказа в ее назначении должны применяться не формально и не расширительно, а только при наличии надлежащих и достаточных доказательств.

Верховный Суд подчеркнул, что решающее значение имеет не сам факт пребывания военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения, а установление объективной причинно-следственной связи между этим состоянием, поведением военнослужащего и наступлением его смерти. Само по себе выявление алкоголя в организме не является достаточным и самостоятельным основанием для отказа в назначении единовременной денежной помощи.

Кроме того, Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства именно субъект властных полномочий должен доказать правомерность своего решения. Поэтому если Министерство обороны отказывает в выплате, ссылаясь на статью 16-4 Закона, именно оно должно доказать наличие всех обстоятельств, образующих предусмотренное законом основание для такого отказа.

Когда отказ в выплате возможен

Верховный Суд отдельно разграничил две ситуации, когда статья 16-4 Закона может быть применена.

Первая касается случаев, когда смерть наступила вследствие собственных действий военнослужащего, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения. В такой ситуации необходимо доказать не только сам факт опьянения, но и конкретные действия военнослужащего и их прямую причинно-следственную связь с его смертью.

Вторая охватывает случаи, когда непосредственной медицинской причиной смерти стало именно алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение или патологическое состояние, вызванное им, например острое алкогольное отравление либо алкогольная кома. И в таком случае эта причинно-следственная связь также должна быть подтверждена надлежащими и допустимыми доказательствами.

Вместе с тем, если смерть наступила во время исполнения воинской обязанности вследствие боевого поражения, противоправных действий других лиц либо иных не зависящих от военнослужащего обстоятельств, Министерство обороны не может отказать в выплате только из-за выявления алкоголя в организме погибшего. Для этого необходимо доказать, что именно поведение военнослужащего в состоянии опьянения находилось в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти либо что непосредственной медицинской причиной смерти стало патологическое воздействие алкоголя.

Почему Верховный Суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций

Суд отметил, что все исследованные по делу №520/18046/25 документы — заключение судебно-медицинской экспертизы, акт служебного расследования, приказ командира воинской части и постановление военно-врачебной комиссии — подтверждали одно обстоятельство: военнослужащий погиб от ранений, полученных во время артиллерийского обстрела противника при выполнении боевого задания.

Вместе с тем ни один из этих документов не содержал вывода о том, что смерть наступила вследствие алкогольного опьянения либо действий военнослужащего в таком состоянии. Также в материалах дела не было доказательств того, что его поведение находилось в причинно-следственной связи с гибелью либо что именно алкоголь стал непосредственной медицинской причиной смерти.

При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций о противоправности решения Министерства обороны. Вместе с тем Суд обратил внимание, что надлежащим способом защиты в данном деле было не непосредственное возложение обязанности назначить помощь, а отмена незаконного отказа и возложение на Министерство обороны обязанности повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки суда, поскольку иные предусмотренные законодательством условия назначения помощи Министерству еще предстоит оценить при новом рассмотрении.

Важный вывод для практики

Верховный Суд уточнил подход к применению статьи 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Суд подтвердил, что самого факта выявления алкоголя, наркотических либо токсических веществ в организме погибшего военнослужащего недостаточно для отказа в назначении единовременной денежной помощи его семье. Такой отказ возможен только тогда, когда компетентный орган докажет либо прямую причинно-следственную связь между действиями военнослужащего в состоянии опьянения и его смертью, либо то, что именно алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение стало непосредственной медицинской причиной смерти. Если же военнослужащий погиб вследствие боевого поражения либо иных не зависящих от него обстоятельств, ограничения, предусмотренные статьей 16-4 Закона, не могут применяться только из-за самого факта выявления алкоголя в организме.

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