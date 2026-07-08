  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Верховный Суд объяснил, когда земельный пай можно получить даже спустя 30 лет

12:57, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд объяснил, почему лица, включенные в список членов КСП, могут подтвердить право на земельный пай даже без полученного сертификата.
Верховный Суд объяснил, когда земельный пай можно получить даже спустя 30 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда сформировала правовой вывод, который должен унифицировать судебную практику по спорам относительно права на земельные доли (паи) бывших членов коллективных сельскохозяйственных предприятий. По делу № 530/656/24 ВС разграничил две категории споров о земельных паях и определил, когда к требованиям о признании права на земельную долю (пай) исковая давность не применяется, а когда ее необходимо применять.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

В суд обратились семеро бывших членов КСП имени Карла Маркса в Полтавской области.

Они просили признать за ними право на земельные доли (паи) площадью по 4,49 условного кадастрового гектара и обязать поселковый совет выделить эти земельные участки из земель коммунальной собственности.

Истцы отмечали, что в 2024 году получили документы и сведения, которые, по их мнению, подтвердили их право на земельные паи. Часть из них утверждала, что была включена в список членов КСП, который прилагался к государственному акту о праве коллективной собственности на землю, однако сертификаты на земельные доли (паи) так и не получила. Другие указывали, что, несмотря на членство в КСП на момент паевания, их фамилии безосновательно не были включены в такой список.

Суд первой инстанции удовлетворил все иски.

Апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении исков. Он исходил из того, что к заявленным требованиям необходимо применить последствия истечения срока исковой давности, поскольку право на обращение в суд возникло еще во время паевания земель в 1996 году, а истцы не доказали уважительность причин пропуска срока.

Что решил Верховный Суд

Объединенная палата КГС пришла к выводу, что в таких спорах необходимо разграничивать две разные категории лиц, поскольку именно от этого зависит применение исковой давности.

Первая категория — это лица, которые были включены в список членов КСП, прилагавшийся к государственному акту о праве коллективной собственности на землю, однако не получили сертификат на право на земельную долю (пай).

Суд подчеркнул, что право на земельную долю (пай) возникает при наличии трех условий: КСП получило государственный акт о праве коллективной собственности на землю, лицо состояло в членах КСП на момент выдачи этого акта и было включено в список лиц, который прилагался к государственному акту.

Объединенная палата указала, что неполучение сертификата не опровергает и не прекращает право лица на земельную долю (пай). Сертификат является документом, который лишь удостоверяет уже существующее право. Отсутствие такого документа лишь затрудняет реализацию права, фактически оставляя возможность подтвердить его путем обращения в суд.

Именно поэтому Верховный Суд разграничил иски о признании права для защиты нарушенного права и иски о признании права для подтверждения уже существующего права в случае невыдачи документа, удостоверяющего это право. К искам лиц, которые были включены в список, но не получили сертификат, исковая давность не применяется, поскольку такие иски направлены на подтверждение уже приобретенного права, а не на защиту права, которое было нарушено.

Вторая категория — это лица, которых безосновательно не включили в список членов КСП, прилагавшийся к государственному акту.

В этом случае Верховный Суд указал, что невключение в список является нарушением права лица. Поэтому иск о признании права на земельную долю (пай) является способом защиты нарушенного права, а к таким требованиям применяется исковая давность. Ее течение начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о невключении в список.

Как это повлияло на конкретное дело

Верховный Суд установил, что четверо истцов были включены в список членов КСП, который прилагался к государственному акту, однако сертификаты на право на земельную долю (пай) не получили. Поэтому апелляционный суд ошибочно применил к их требованиям исковую давность. В этой части постановление апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции о признании права на земельные паи оставлено в силе.

Что касается трех других истцов, Верховный Суд установил, что их фамилии отсутствовали в списке членов КСП, который прилагался к государственному акту. Кроме того, из материалов дела следовало, что еще во время проведения паевания земель они знали о невключении в этот список. Поскольку они обратились в суд лишь спустя более 27 лет и не привели уважительных причин пропуска срока, Объединенная палата согласилась с применением исковой давности и оставила в этой части постановление апелляционного суда без изменений.

Отступление от предыдущей практики

Отдельно Объединенная палата обратила внимание, что дело было передано на ее рассмотрение из-за различной практики Кассационного гражданского суда относительно применения исковой давности в спорах о земельных паях.

В результате Верховный Суд отступил от отдельных ранее сформулированных выводов, согласно которым к требованиям лиц, включенных в список членов КСП, но не получивших сертификат, применялась исковая давность. В то же время Суд не нашел оснований для отступления от правового вывода относительно применения исковой давности к спорам лиц, которые не были включены в список членов КСП, поскольку именно невключение в такой список является нарушением права, которое подлежит судебной защите в пределах установленных законом сроков.

Правовой вывод Объединенной палаты

Объединенная палата КГС пришла к выводу, что право лица на земельную долю (пай) возникает при наличии трех условий: получения КСП государственного акта о праве коллективной собственности на землю, пребывания лица в членах КСП на момент выдачи этого акта и включения его в список, который прилагался к государственному акту.

Неполучение сертификата не опровергает и не прекращает это право, а лишь затрудняет его реализацию. Поэтому к искам о признании права на земельную долю (пай) лиц, которые были включены в такой список, но не получили сертификат, исковая давность не применяется.

Вместе с тем иск о признании права на земельную долю (пай) лица, которое не было включено в список членов КСП, является иском о защите нарушенного права. К таким требованиям применяется исковая давность, течение которой начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о невключении его в список. Именно такой правовой подход, согласно выводу Объединенной палаты, должен применяться судами при рассмотрении аналогичных споров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КЦС ВС земля

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Электронная переписка в уголовном процессе: когда официальная коммуникация становится доказательством вины

Использование официальной электронной почты и цифровых доказательств в уголовном производстве продолжает формировать новые подходы к оценке допустимости доказательственной базы.

Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить мать родительских прав даже при ее длительном пребывании за границей

Верховный Суд напомнил, что при разрешении семейных споров определяющим критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Война и запрет на импорт из РФ освобождают бизнес от пени — решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что компанию нельзя штрафовать за незавершенный импорт, если его сорвал запрет на ввоз товаров из РФ.

За систематические оскорбления в интернете могут посадить — ЕСПЧ признал допустимым реальное лишение свободы

ЕСПЧ подтвердил, что в исключительных случаях назначение реального лишения свободы за длительную кампанию клеветы и оскорблений в интернете может соответствовать требованиям статьи 10 Конвенции.

Вернуть товар без чека можно, но есть ньюансы: что говорит закон и какую позицию занял Верховный Суд

Когда отсутствие чека не препятствует защите прав потребителя и какие документы могут его заменить.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]