Верховный Суд объяснил, когда земельный пай можно получить даже спустя 30 лет

Верховный Суд объяснил, почему лица, включенные в список членов КСП, могут подтвердить право на земельный пай даже без полученного сертификата.

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Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда сформировала правовой вывод, который должен унифицировать судебную практику по спорам относительно права на земельные доли (паи) бывших членов коллективных сельскохозяйственных предприятий. По делу № 530/656/24 ВС разграничил две категории споров о земельных паях и определил, когда к требованиям о признании права на земельную долю (пай) исковая давность не применяется, а когда ее необходимо применять.

Обстоятельства дела

В суд обратились семеро бывших членов КСП имени Карла Маркса в Полтавской области.

Они просили признать за ними право на земельные доли (паи) площадью по 4,49 условного кадастрового гектара и обязать поселковый совет выделить эти земельные участки из земель коммунальной собственности.

Истцы отмечали, что в 2024 году получили документы и сведения, которые, по их мнению, подтвердили их право на земельные паи. Часть из них утверждала, что была включена в список членов КСП, который прилагался к государственному акту о праве коллективной собственности на землю, однако сертификаты на земельные доли (паи) так и не получила. Другие указывали, что, несмотря на членство в КСП на момент паевания, их фамилии безосновательно не были включены в такой список.

Суд первой инстанции удовлетворил все иски.

Апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении исков. Он исходил из того, что к заявленным требованиям необходимо применить последствия истечения срока исковой давности, поскольку право на обращение в суд возникло еще во время паевания земель в 1996 году, а истцы не доказали уважительность причин пропуска срока.

Что решил Верховный Суд

Объединенная палата КГС пришла к выводу, что в таких спорах необходимо разграничивать две разные категории лиц, поскольку именно от этого зависит применение исковой давности.

Первая категория — это лица, которые были включены в список членов КСП, прилагавшийся к государственному акту о праве коллективной собственности на землю, однако не получили сертификат на право на земельную долю (пай).

Суд подчеркнул, что право на земельную долю (пай) возникает при наличии трех условий: КСП получило государственный акт о праве коллективной собственности на землю, лицо состояло в членах КСП на момент выдачи этого акта и было включено в список лиц, который прилагался к государственному акту.

Объединенная палата указала, что неполучение сертификата не опровергает и не прекращает право лица на земельную долю (пай). Сертификат является документом, который лишь удостоверяет уже существующее право. Отсутствие такого документа лишь затрудняет реализацию права, фактически оставляя возможность подтвердить его путем обращения в суд.

Именно поэтому Верховный Суд разграничил иски о признании права для защиты нарушенного права и иски о признании права для подтверждения уже существующего права в случае невыдачи документа, удостоверяющего это право. К искам лиц, которые были включены в список, но не получили сертификат, исковая давность не применяется, поскольку такие иски направлены на подтверждение уже приобретенного права, а не на защиту права, которое было нарушено.

Вторая категория — это лица, которых безосновательно не включили в список членов КСП, прилагавшийся к государственному акту.

В этом случае Верховный Суд указал, что невключение в список является нарушением права лица. Поэтому иск о признании права на земельную долю (пай) является способом защиты нарушенного права, а к таким требованиям применяется исковая давность. Ее течение начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о невключении в список.

Как это повлияло на конкретное дело

Верховный Суд установил, что четверо истцов были включены в список членов КСП, который прилагался к государственному акту, однако сертификаты на право на земельную долю (пай) не получили. Поэтому апелляционный суд ошибочно применил к их требованиям исковую давность. В этой части постановление апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции о признании права на земельные паи оставлено в силе.

Что касается трех других истцов, Верховный Суд установил, что их фамилии отсутствовали в списке членов КСП, который прилагался к государственному акту. Кроме того, из материалов дела следовало, что еще во время проведения паевания земель они знали о невключении в этот список. Поскольку они обратились в суд лишь спустя более 27 лет и не привели уважительных причин пропуска срока, Объединенная палата согласилась с применением исковой давности и оставила в этой части постановление апелляционного суда без изменений.

Отступление от предыдущей практики

Отдельно Объединенная палата обратила внимание, что дело было передано на ее рассмотрение из-за различной практики Кассационного гражданского суда относительно применения исковой давности в спорах о земельных паях.

В результате Верховный Суд отступил от отдельных ранее сформулированных выводов, согласно которым к требованиям лиц, включенных в список членов КСП, но не получивших сертификат, применялась исковая давность. В то же время Суд не нашел оснований для отступления от правового вывода относительно применения исковой давности к спорам лиц, которые не были включены в список членов КСП, поскольку именно невключение в такой список является нарушением права, которое подлежит судебной защите в пределах установленных законом сроков.

Правовой вывод Объединенной палаты

Объединенная палата КГС пришла к выводу, что право лица на земельную долю (пай) возникает при наличии трех условий: получения КСП государственного акта о праве коллективной собственности на землю, пребывания лица в членах КСП на момент выдачи этого акта и включения его в список, который прилагался к государственному акту.

Неполучение сертификата не опровергает и не прекращает это право, а лишь затрудняет его реализацию. Поэтому к искам о признании права на земельную долю (пай) лиц, которые были включены в такой список, но не получили сертификат, исковая давность не применяется.

Вместе с тем иск о признании права на земельную долю (пай) лица, которое не было включено в список членов КСП, является иском о защите нарушенного права. К таким требованиям применяется исковая давность, течение которой начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о невключении его в список. Именно такой правовой подход, согласно выводу Объединенной палаты, должен применяться судами при рассмотрении аналогичных споров.

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