РРО не нужен: Верховный Суд встал на сторону онлайн-букмекеров в споре с ГНС в Киеве

Нужен ли кассовый аппарат для онлайн-букмекера при пополнении счета и выплате выигрыша.

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Верховный Суд разъяснил: если все расчеты в онлайн-букмекерской деятельности осуществляются исключительно в безналичной форме через банковские сервисы или сервисы перевода средств, применять РРО или программный РРО не требуется.

Операции по внесению игроками депозитов (обмен денежных средств на электронные денежные заменители) и выплате выигрышей в букмекерской деятельности через сеть Интернет не являются продажей товара или оказанием услуги в понимании Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Такие расчеты осуществляются только в безналичной форме через сервисы перевода средств, поэтому подпадают под льготу и не требуют применения РРО / ПРРО.

19 мая 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления ГНС в городе Киеве на решение Киевского окружного административного суда от 31 июля 2024 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 24 февраля 2025 года по делу № 320/11360/24 по иску букмекерской компании ООО к Главному управлению ГНС в г. Киеве о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения.

Налоговый орган по результатам плановой выездной проверки пришел к выводу, что налогоплательщик осуществлял расчетные операции по продаже игрокам электронных денежных заменителей, предоставляющих возможность делать ставки в азартных играх, а также выплаты выигрышей на общую сумму 1,423 млрд грн без применения РРО / ПРРО и без формирования соответствующих расчетных документов. Поэтому контролирующий орган принял налоговое уведомление-решение, которым применил штрафные санкции в размере 2,135 млрд грн.

Налогоплательщик оспаривал правомерность таких выводов, отмечая, что электронные денежные заменители не являются товаром ни в материальном, ни в нематериальном смысле, а следовательно, операции по их зачислению не могут считаться продажей товаров или услуг. Иными словами, внесение игроком денежных средств является лишь переводом на собственный клиентский счет для дальнейшего участия в азартной игре, а электронный денежный заменитель является лишь эквивалентом внесенных средств с правом обратного обмена. Также было уточнено, что соответствующие средства не переходят в собственность организатора, а остаются в распоряжении игрока до момента совершения ставки; внесенные игроками средства зачислялись на их клиентские счета в виде электронных денежных заменителей, а не поступали в собственность налогоплательщика, расчеты осуществлялись исключительно в безналичной форме через онлайн-систему организатора азартных игр, которая не является «кассой» в понимании законодательства о РРО, а отсутствие определенного места проведения расчетов делает невозможным применение РРО. Для обеспечения таких переводов налогоплательщик заключил договор с контрагентом, который на момент возникновения спорных правоотношений осуществлял деятельность по предоставлению платежных услуг.

Киевский окружной административный суд решением, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда, удовлетворил иск, отменив оспариваемое налоговое уведомление-решение. Суды первой и апелляционной инстанций признали, что расчеты проводились через сервисы перевода средств в безналичной форме, а соответствующие операции не являются продажей товара.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые решения — без изменений.

Оценка Суда

Электронный денежный заменитель не является товаром в понимании подпункта 14.1.244 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, поскольку не соответствует признакам материального или нематериального актива, не приобретается организатором азартных игр в собственность и не может быть идентифицирован для целей бухгалтерского учета на основании статей 4, 7 НП(С)БУ 7, статьи 4 НП(С)БУ 8.

Операция по внесению игроком депозита (обмен денежных средств на электронные денежные заменители) не является продажей товара или оказанием услуги, поскольку речь идет о переводе средств на клиентский счет игрока с целью дальнейшего участия в азартной игре; до момента ставки средства остаются в собственности игрока; после завершения игры электронные денежные заменители подлежат обмену на денежный эквивалент (возврат депозита или выплата выигрыша); все расчеты (внесение депозитов, возврат средств, выплата выигрышей) осуществляются исключительно в безналичной форме через лицензированные сервисы перевода средств. Следовательно, такие операции подпадают под льготу, предусмотренную пунктом 14 статьи 9 Закона Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон № 265/95-ВР), которая освобождает субъект хозяйствования от обязанности применять РРО / ПРРО при осуществлении расчетов за услуги исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Онлайн-система организатора азартных игр не приравнивается к «кассе» в понимании Закона № 265/95-ВР, если деятельность по организации и проведению азартных игр в сети Интернет осуществляется без определенного физического места оказания услуг и проведения расчетов.

Следовательно, у субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, отсутствует обязанность применять РРО / ПРРО в рамках операций по внесению депозитов, возврату средств и выплате выигрышей, если такие операции осуществляются исключительно в безналичной форме через сервисы перевода средств.

Постановление Верховного Суда от 19 мая 2026 года по делу № 320/11360/24.

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