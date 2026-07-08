РРО не потрібен: Верховний Суд став на бік онлайн-букмекерів у справі з ДПС у Києві

Чи потрібен касовий апарат для онлайн-букмекера під час поповнення рахунку та виплати виграшу.

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Верховний Суд роз'яснив: якщо всі розрахунки в онлайн-букмекерській діяльності здійснюються виключно безготівково через банківські сервіси або сервіси переказу коштів, застосовувати РРО або програмний РРО не потрібно.

Операції з внесення гравцями депозитів (обмін грошових коштів на електронні грошові замінники) та виплати виграшів у букмекерській діяльності через мережу Інтернет не є продажем товару чи наданням послуги в розумінні Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Такі розрахунки здійснюються лише в безготівковій формі через сервіси переказу коштів, тому підпадають під пільгу і не вимагають застосування РРО / ПРРО

19 травня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління ДПС у місті Києві на рішення Київського окружного адміністративного суду від 31 липня 2024 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 лютого 2025 року у справі № 320/11360/24 за позовом Букмекерської компанії яка ТОВ до Головного управління ДПС у м. Києві про визнання протиправним і скасування податкового повідомленнярішення.

Податковий орган за результатами планової виїзної перевірки дійшов висновку, що платник здійснював розрахункові операції з продажу гравцям електронних грошових замінників, які надають можливість робити ставки в азартних іграх, а також виплати виграшів на загальну суму 1,423 млрд грн без застосування РРО / ПРРО та без формування відповідних розрахункових документів. Тому контрольний орган прийняв податкове повідомлення-рішення, яким застосував штрафні санкції розміром 2,135 млрд грн.

Платник заперечував правомірність таких висновків, зазначаючи, що електронні грошові замінники не є товаром ані в матеріальному, ані в нематеріальному розумінні, а отже, операції з їх зарахування не можуть вважатися продажем товарів чи послуг. Іншими словами, внесення гравцем коштів є лише переказом на власний клієнтський рахунок для подальшої участі в азартній грі, а електронний грошовий замінник є лише еквівалентом внесених коштів із правом зворотного обміну. Було також уточнено, що відповідні кошти не набуваються у власність, а залишаються у розпорядженні гравця до моменту здійснення ставки; внесені гравцями кошти зараховувалися на їхні клієнтські рахунки у вигляді електронних грошових замінників, а не надходили у власність платника, розрахунки здійснювалися лише в безготівковій формі через онлайнсистему організатора азартних ігор, яка не є «касою» у розумінні законодавства про РРО, а відсутність визначеного місця проведення розрахунків унеможливлює застосування РРО. Для забезпечення таких переказів платник уклав договір із контрагентом, який станом на момент виникнення спірних правовідносин провадив діяльність із надання платіжних послуг.

Київський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, задовольнив позов, скасувавши оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Суди першої та апеляційної інстанцій визнали, що розрахунки проводилися через сервіси переказу коштів у безготівковій формі, а відповідні операції не є продажем товару.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані рішення — без змін.

Оцінка Суду

Електронний грошовий замінник не є товаром у розумінні підпункту 14.1.244 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, оскільки не відповідає ознакам матеріального чи нематеріального активу, не придбавається організатором азартних ігор у власність і не може бути ідентифікований для цілей бухгалтерського обліку на підставі статей 4, 7 НП(С)БО 7, статті 4 НП(С)БО 8.

Операція з внесення гравцем депозиту (обмін грошових коштів на електронні грошові замінники) не є продажем товару чи наданням послуги, оскільки йдеться про переказ коштів на клієнтський рахунок гравця з метою подальшої участі в азартній грі; до моменту ставки кошти залишаються у власності гравця; після завершення гри електронні грошові замінники підлягають обміну на грошовий еквівалент (повернення депозиту або виплата виграшу); усі розрахунки (внесення депозитів, повернення коштів, виплата виграшів) здійснюються лише в безготівковій формі через ліцензовані сервіси переказу коштів. Отож такі операції підпадають під пільгу, визначену пунктом 14 статті 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/98-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265/98-ВР), яка звільняє суб’єкта господарювання від обов’язку застосування РРО / ПРРО під час здійснення розрахунків за послуги лише за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Онлайн-система організатора азартних ігор не прирівнюється до «каси» в розумінні Закону № 265/95-ВР, якщо діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється без визначеного фізичного місця надання послуг та проведення розрахунків.

Отже, у суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, відсутній обов’язок щодо застосування РРО / ПРРО в межах операцій з внесення депозитів, повернення коштів та виплати виграшів, якщо такі операції проводяться лише в безготівковій формі через сервіси переказу коштів.

Постанова Верховного Суду від 19 травня 2026 року у справі № 320/11360/24.

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