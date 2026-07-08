ТЦК заявил, что не имеет права выдавать морякам разрешение на выезд — суд признал такой отказ незаконным

Суд поставил точку в споре о том, должен ли ТЦК выдавать морякам разрешение, необходимое для выезда за границу.

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Житомирский окружной административный суд признал противоправным отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в выдаче моряку разрешения на выезд с места жительства, предусмотренного Правилами пересечения государственной границы и необходимого для пересечения государственной границы во время военного положения. Суд пришел к выводу, что действующие Правила прямо предусматривают обязанность моряков получить такое разрешение в ТЦК, а утверждения ответчика об отсутствии полномочий выдавать соответствующий документ являются безосновательными. Вместе с тем суд не обязал сразу выдать разрешение, а постановил повторно рассмотреть заявление заявителя с учетом своих правовых выводов.

Моряк обратился в ТЦК за разрешением

Истец, направлявшийся на работу на морском судне, 31 марта 2026 года обратился в ТЦК с заявлением о выдаче разрешения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2-12 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

К заявлению он приложил военно-учетный документ, удостоверение личности моряка, трудовой договор и подтверждение от Администрации судоходства Украины, то есть документы, прямо предусмотренные Правилами для данной категории лиц.

Однако ТЦК письмом отказал заявителю, указав, что пункт 2-12 Правил №57 не предусматривает предоставление руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки разрешения для пересечения государственной границы, а законодательство не наделяет ТЦК полномочиями выдавать документ с таким названием. Также ответчик подчеркнул, что вопрос пропуска лиц через государственную границу относится к компетенции Государственной пограничной службы Украины.

Что установил суд

Исследовав материалы дела, суд отметил, что во время военного положения право граждан на выезд из Украины может быть ограничено законом. Вместе с тем Кабинет Министров постановлением №992 определил особый порядок пересечения государственной границы отдельными категориями моряков.

В частности, пункт 2-12 Правил пересечения государственной границы позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать для работы на морских судах или прохождения практической подготовки при условии предоставления определенного перечня документов.

При этом Правила прямо предусматривают, что после получения подтверждения от Администрации судоходства такие лица должны лично обратиться в ТЦК и получить разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего ТЦК для предъявления уполномоченным должностным лицам Государственной пограничной службы во время пересечения государственной границы.

Суд также обратил внимание, что во исполнение постановления Кабинета Министров временно исполняющим обязанности начальника штаба — заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ в октябре 2022 года был утвержден Алгоритм оформления такого разрешения. Документ определяет перечень необходимых документов, порядок их проверки, сроки оформления, основания для отказа, а также содержит форму самого разрешения.

При этом ответчик не представил суду никаких доказательств того, что указанный алгоритм был отозван либо утратил силу. Именно поэтому суд признал безосновательными доводы ТЦК об отсутствии утвержденной процедуры оформления разрешения или его формы.

Кроме того, суд отметил, что истец при обращении в ТЦК подал все документы, необходимые для подтверждения оснований выезда за границу как лица, направляющегося на работу на морском судне. При таких обстоятельствах отказ, мотивированный исключительно якобы отсутствием у ТЦК соответствующих полномочий, противоречит действующему нормативному регулированию.

Почему суд не обязал сразу выдать разрешение

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требования о непосредственном обязании ТЦК выдать разрешение.

Суд пояснил, что именно территориальный центр комплектования должен проверить, выполнены ли все условия, предусмотренные законодательством для выдачи такого разрешения. Эта оценка относится к компетенции административного органа, а суд не вправе подменять его полномочия и принимать решение вместо него.

Вместе с тем, если отказ основан на неправильном применении закона, суд может признать его противоправным и обязать орган повторно рассмотреть заявление. Именно такой способ защиты суд применил в данном деле. Он подчеркнул, что при новом рассмотрении ТЦК должен дать объективную оценку наличию оснований для выдачи разрешения с учетом выводов, изложенных в решении суда.

Решение суда

Житомирский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным отказ ТЦК в выдаче истцу разрешения на выезд с места жительства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2-12 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Кроме того, суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой оценки, изложенной в решении.

Вместе с тем суд отказал в требовании обязать ТЦК сразу выдать разрешение, поскольку такое решение должно быть принято самим органом после повторного рассмотрения заявления и проверки выполнения заявителем всех предусмотренных законом условий.

Также суд взыскал за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца 1064,96 грн судебного сбора.

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