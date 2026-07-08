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В Киеве трамваи №1 и №3 курсируют с задержками: из-за обстрела повреждены 42 вагона

08:47, 8 июля 2026
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Для обеспечения перевозки пассажиров организована работа временных автобусных маршрутов.
В Киеве трамваи №1 и №3 курсируют с задержками: из-за обстрела повреждены 42 вагона
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В результате вражеского обстрела столицы в одном из трамвайных депо повреждены 42 вагона PESA. Из-за этого движение трамваев маршрутов №1 и №3 временно осуществляется с увеличенными интервалами.

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В КГГА сообщают, что для обеспечения перевозки пассажиров организована работа временных автобусных маршрутов №1-Т и №3-Т.

Для оперативного восстановления подвижного состава создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Подвижной состав планируют восстановить ориентировочно в течение недели.

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Киев

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