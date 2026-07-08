У Києві трамваї 1 і 3 курсують із затримками: через обстріл пошкоджено 42 вагони
08:47, 8 липня 2026
Для забезпечення перевезення пасажирів організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.
Унаслідок ворожого обстрілу столиці в одному з трамвайних депо пошкоджено 42 вагони PESA. Через це рух трамваїв маршрутів №1 та №3 тимчасово здійснюється зі збільшеними інтервалами.
У КМДА повідомляють, що для забезпечення перевезення пасажирів організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів №1-Т та №3-Т.
Для оперативного відновлення рухомого складу створено робочу групу з фахівців усіх столичних депо. Рухомий склад мають відновити орієнтовно за тиждень.
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