У Києві трамваї 1 і 3 курсують із затримками: через обстріл пошкоджено 42 вагони

Для забезпечення перевезення пасажирів організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.

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Унаслідок ворожого обстрілу столиці в одному з трамвайних депо пошкоджено 42 вагони PESA. Через це рух трамваїв маршрутів №1 та №3 тимчасово здійснюється зі збільшеними інтервалами.

У КМДА повідомляють, що для забезпечення перевезення пасажирів організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів №1-Т та №3-Т.

Для оперативного відновлення рухомого складу створено робочу групу з фахівців усіх столичних депо. Рухомий склад мають відновити орієнтовно за тиждень.

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