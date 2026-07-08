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У Києві трамваї 1 і 3 курсують із затримками: через обстріл пошкоджено 42 вагони

08:47, 8 липня 2026
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Для забезпечення перевезення пасажирів організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.
У Києві трамваї 1 і 3 курсують із затримками: через обстріл пошкоджено 42 вагони
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Унаслідок ворожого обстрілу столиці в одному з трамвайних депо пошкоджено 42 вагони PESA. Через це рух трамваїв маршрутів №1 та №3 тимчасово здійснюється зі збільшеними інтервалами.

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У КМДА повідомляють, що для забезпечення перевезення пасажирів організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів №1-Т та №3-Т.

Для оперативного відновлення рухомого складу створено робочу групу з фахівців усіх столичних депо. Рухомий склад мають відновити орієнтовно за тиждень.

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Київ

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