Керівників держпідприємств можуть позбавити премій через відсутність фінансового плану

Підприємствам без затвердженого фінансового плану загрожують не лише штрафи, а й заборона на виплату премій керівникам.

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Державні підприємства та компанії з державною часткою повинні мати затверджені фінансові плани на 2026 рік. Законодавство встановлює обов'язок не лише розробити й затвердити такі документи, а й подати їх до визначених державних органів. За недотримання цих вимог передбачені адміністративна відповідальність та фінансові обмеження.

Податківці нагадали, хто має подавати фінансові плани, які документи необхідно надсилати до державних органів та які наслідки чекають на підприємства у разі порушення встановлених правил.

Хто зобов'язаний подавати фінансовий план на 2026 рік

Відповідно до Закону України №185-V «Про управління об'єктами державної власності» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року №1369 «Деякі питання Політики державної власності» обов'язок складати, затверджувати та виконувати річні фінансові плани покладено на:

державні підприємства;

господарські товариства (крім банків), у статутному капіталі яких 50% і більше акцій (часток) належать державі.

Куди подавати фінансовий план та які документи необхідні

Порядок оформлення документів визначено наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року №350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Після затвердження фінансового плану підприємство повинно подати його разом із пояснювальною запискою до:

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України;

Міністерства фінансів України;

Державної податкової служби.

У ДПС зазначили, що служба здійснює моніторинг виконання показників щодо розрахунків із бюджетом та державними цільовими фондами, передбачених фінансовими планами підприємств.

Яка відповідальність передбачена за неподання фінансового плану

Недотримання вимог щодо фінансового планування може призвести як до адміністративної відповідальності, так і до фінансових обмежень.

Зокрема, стаття 164² Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи за несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану державного підприємства, а також звіту про його виконання.

Крім того, підприємства, які не затвердили річний фінансовий план, стикаються з фінансовими обмеженнями. Зокрема, для них встановлено заборону на здійснення низки витрат, у тому числі пряму заборону на виплату винагород і премій керівникам суб'єктів господарювання, які не мають затвердженого річного фінансового плану.

У ДПС закликали не зволікати

Податкова служба закликала керівників підприємств державного сектору економіки забезпечити виконання вимог законодавства щодо затвердження та подання фінансових планів на 2026 рік. Це дасть змогу уникнути штрафних санкцій, фінансових обмежень та інших негативних наслідків для діяльності підприємств.

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