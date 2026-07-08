ТЦК вилучив військово-обліковий документ: коли суд може зобов'язати його повернути

Чоловік заявляв, що працівники ТЦК незаконно вилучили його військово-обліковий документ.

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Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовозобов'язаного, який стверджував, що працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки незаконно вилучили його тимчасове військово-облікове посвідчення та не повернули його. Суд дійшов висновку, що позивач не довів факт незаконного вилучення документа, а також не підтвердив, що він перебуває у володінні відповідача. За таких обставин підстав для визнання дій ТЦК протиправними та зобов'язання повернути документ немає.

Позивач оскаржив нібито незаконне вилучення документа

Позивач звернувся до суду після подій лютого 2025 року. Спочатку він оскаржував низку дій територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зокрема вручення мобілізаційного розпорядження, відмову у наданні відстрочки та вилучення військово-облікового документа. Однак після перегляду справи апеляційним судом на новий розгляд було направлено лише вимоги щодо нібито незаконного вилучення тимчасового військово-облікового посвідчення та його повернення.

Позивач стверджував, що працівники ТЦК без законних підстав вилучили його тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане у 2012 році. На його думку, документ не був повернутий, а відповідач, попри вимогу суду, не надав належних доказів щодо обставин його вилучення та подав матеріали, які, як стверджував позивач, стосувалися іншої адміністративної справи.

Позиція ТЦК

Відповідач заперечив позов та зазначив, що 9 лютого 2025 року під час заходів оповіщення позивачу було вручено повістку, після чого його направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня позивач звернувся із заявою про видачу військового квитка у зв'язку з відсутністю тимчасового військово-облікового документа.

За твердженням відповідача, після звернення позивача йому був оформлений новий військово-обліковий документ, який згодом, після відмови від відправлення до місця проходження військової служби, став недійсним та підлягав заміні. Водночас ТЦК наголосив, що жодних доказів вилучення тимчасового посвідчення позивач не надав. Крім того, відповідач послався на чинний порядок оформлення військово-облікових документів, який дозволяє самостійно сформувати електронний військово-обліковий документ через застосунок «Резерв+». Такий документ має однакову юридичну силу з паперовим.

Що встановив суд

Суд зазначив, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень саме позивач повинен довести факт вчинення оскаржуваних дій, якщо відповідач їх заперечує. Лише після встановлення такого факту суд оцінює правомірність відповідних дій суб'єкта владних повноважень.

Дослідивши матеріали справи 320/17063/25, суд дійшов висновку, що позивач не надав належних і допустимих доказів того, що працівники ТЦК вилучили його тимчасове військово-облікове посвідчення.

Крім того, суд звернув увагу, що хоча позивач і стверджував про наявність у діях посадових осіб ознак перевищення влади або службових повноважень, жодних доказів проведення відповідних перевірок уповноваженими органами чи інших матеріалів, які підтверджували б ці обставини, до справи не подано.

Чому суд відмовив у позові

Суд констатував, що позивач не довів ані факту незаконного вилучення військово-облікового документа, ані того, що цей документ перебуває у володінні відповідача. За відсутності встановленого факту вилучення відсутні й правові підстави для визнання дій ТЦК протиправними або покладення на нього обов'язку повернути документ.

У підсумку Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. Рішення може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду.

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