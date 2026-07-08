ТЦК изъял военно-учетный документ: когда суд может обязать вернуть его

Мужчина утверждал, что сотрудники ТЦК незаконно изъяли его военно-учетный документ.

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Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который утверждал, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки незаконно изъяли его временное военно-учетное удостоверение и не вернули его. Суд пришел к выводу, что истец не доказал факт незаконного изъятия документа, а также не подтвердил, что он находится во владении ответчика. При таких обстоятельствах основания для признания действий ТЦК противоправными и обязания вернуть документ отсутствуют.

Истец обжаловал якобы незаконное изъятие документа

Истец обратился в суд после событий февраля 2025 года. Сначала он обжаловал ряд действий территориального центра комплектования и социальной поддержки, в частности вручение мобилизационного распоряжения, отказ в предоставлении отсрочки и изъятие военно-учетного документа. Однако после пересмотра дела апелляционным судом на новое рассмотрение были направлены только требования относительно якобы незаконного изъятия временного военно-учетного удостоверения и его возврата.

Истец утверждал, что сотрудники ТЦК без законных оснований изъяли его временное удостоверение военнообязанного, выданное в 2012 году. По его мнению, документ не был возвращен, а ответчик, несмотря на требование суда, не предоставил надлежащих доказательств относительно обстоятельств его изъятия и представил материалы, которые, как утверждал истец, касались другого административного дела.

Позиция ТЦК

Ответчик возражал против иска и указал, что 9 февраля 2025 года во время проведения мероприятий по оповещению истцу была вручена повестка, после чего его направили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В тот же день истец обратился с заявлением о выдаче военного билета в связи с отсутствием временного военно-учетного документа.

По утверждению ответчика, после обращения истца ему был оформлен новый военно-учетный документ, который впоследствии, после отказа от отправки к месту прохождения военной службы, стал недействительным и подлежал замене. В то же время ТЦК подчеркнул, что никаких доказательств изъятия временного удостоверения истец не представил. Кроме того, ответчик сослался на действующий порядок оформления военно-учетных документов, который позволяет самостоятельно сформировать электронный военно-учетный документ через приложение «Резерв+». Такой документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Что установил суд

Суд отметил, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства по делам об обжаловании решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий именно истец должен доказать факт совершения обжалуемых действий, если ответчик их отрицает. Лишь после установления такого факта суд оценивает правомерность соответствующих действий субъекта властных полномочий.

Исследовав материалы дела 320/17063/25, суд пришел к выводу, что истец не представил надлежащих и допустимых доказательств того, что сотрудники ТЦК изъяли его временное военно-учетное удостоверение.

Кроме того, суд обратил внимание, что хотя истец и утверждал о наличии в действиях должностных лиц признаков превышения власти или служебных полномочий, никаких доказательств проведения соответствующих проверок уполномоченными органами либо иных материалов, подтверждающих эти обстоятельства, в материалы дела не представлено.

Почему суд отказал в иске

Суд констатировал, что истец не доказал ни факт незаконного изъятия военно-учетного документа, ни то, что этот документ находится во владении ответчика. При отсутствии установленного факта изъятия отсутствуют и правовые основания для признания действий ТЦК противоправными либо возложения на него обязанности вернуть документ.

В итоге Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Шестой апелляционный административный суд.

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