Пограничник получил боевые травмы, а впоследствии умер от инфаркта: удалось ли через суд доказать связь смерти со службой

Мать просила признать, что смерть ее сына связана с военной службой, однако суд стал на сторону ЦВВК.

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Мать умершего военнослужащего Государственной пограничной службы Украины просила признать противоправным решение Центральной военно-врачебной комиссии, которая установила, что заболевание, приведшее к смерти ее сына, не связано с прохождением военной службы. Суд пришел к выводу, что не имеет полномочий переоценивать медицинские выводы ЦВВК, если при их принятии не была нарушена установленная процедура.

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска матери бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, которая просила признать незаконным решение Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК) о том, что заболевание, приведшее к смерти ее сына, не связано с прохождением военной службы.

Обстоятельства дела

Сын истицы проходил военную службу в Государственной пограничной службе Украины с марта 2015 года по октябрь 2024 года. Во время выполнения боевых задач он неоднократно получал взрывные травмы, контузии и черепно-мозговые повреждения. Решениями военно-врачебных комиссий эти травмы были признаны связанными с защитой Родины и прохождением военной службы. Кроме того, военнослужащему была установлена вторая группа инвалидности, связанная с защитой Родины.

В январе 2025 года военнослужащий умер. Согласно врачебному свидетельству о смерти, причиной смерти стали острый трансмуральный инфаркт миокарда и гемотампонада сердца.

После смерти военнослужащего его мать обратилась в орган социальной защиты для оформления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника Украины. Среди документов, необходимых для получения такого статуса, была справка о непосредственном участии погибшего в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Для ее оформления женщина обратилась в ЦВВК ГПСУ с заявлением об установлении причинной связи заболевания, приведшего к смерти ее сына, с прохождением военной службы.

По результатам рассмотрения представленных материалов Центральная военно-врачебная комиссия пришла к выводу, что последствия взрывных травм, полученных военнослужащим во время службы, не имеют этиопатогенетической связи с патологическим процессом, который привел к острому трансмуральному инфаркту миокарда и смерти. В связи с этим ЦВВК приняла постановление о том, что заболевание, приведшее к смерти, не связано с прохождением военной службы. Именно этот вывод мать военнослужащего обжаловала в суде.

Позиции сторон

Истица считала, что многолетнее пребывание ее сына в районе боевых действий, полученные ранения, контузии, постоянные стрессовые нагрузки и ухудшение состояния здоровья вызвали развитие заболевания сердца, которое впоследствии привело к смерти. По ее мнению, ЦВВК безосновательно отказала в установлении причинной связи и не провела надлежащего комплексного исследования с привлечением профильных специалистов.

В свою очередь ЦВВК указала, что при рассмотрении заявления исследовала всю представленную медицинскую и служебную документацию. Комиссия подчеркнула, что последствия взрывных травм не имеют этиопатогенетической, физиологической и анатомической связи с заболеванием, ставшим причиной смерти военнослужащего.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении иска.

В решении указано, что именно Центральная военно-врачебная комиссия в соответствии с законодательством уполномочена устанавливать причинную связь заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, с прохождением военной службы. Для этого ЦВВК анализирует медицинские, военно-учетные и другие документы, после чего принимает соответствующее постановление.

Суд по делу № 420/20092/25 подчеркнул, что в спорах относительно решений военно-врачебных комиссий административный суд проверяет лишь законность процедуры принятия решения. Оценивать правильность медицинских выводов, устанавливать наличие либо отсутствие причинной связи между заболеванием и прохождением военной службы либо фактически подменять собой ЦВВК суд не вправе. Такие вопросы относятся к компетенции специализированного медицинского органа. При этом суд сослался на сложившуюся практику Верховного Суда, согласно которой проверка правильности медицинских выводов военно-врачебных комиссий не входит в полномочия административных судов.

Суд пришел к выводу, что истица не доказала нарушения Центральной военно-врачебной комиссией процедуры рассмотрения материалов и принятия оспариваемого решения. Также суд указал, что к спорным правоотношениям подлежит применению Положение о прохождении медицинского осмотра в Государственной пограничной службе Украины, утвержденное приказом МВД № 441, а не Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, на которое ссылалась истица.

Учитывая это, суд не нашел оснований для отмены постановления ЦВВК и обязания комиссии повторно рассмотреть вопрос об установлении причинной связи заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, с прохождением военной службы, и полностью отказал в удовлетворении иска.

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