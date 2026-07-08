  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пограничник получил боевые травмы, а впоследствии умер от инфаркта: удалось ли через суд доказать связь смерти со службой

10:17, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мать просила признать, что смерть ее сына связана с военной службой, однако суд стал на сторону ЦВВК.
Пограничник получил боевые травмы, а впоследствии умер от инфаркта: удалось ли через суд доказать связь смерти со службой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мать умершего военнослужащего Государственной пограничной службы Украины просила признать противоправным решение Центральной военно-врачебной комиссии, которая установила, что заболевание, приведшее к смерти ее сына, не связано с прохождением военной службы. Суд пришел к выводу, что не имеет полномочий переоценивать медицинские выводы ЦВВК, если при их принятии не была нарушена установленная процедура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска матери бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, которая просила признать незаконным решение Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК) о том, что заболевание, приведшее к смерти ее сына, не связано с прохождением военной службы.

Обстоятельства дела

Сын истицы проходил военную службу в Государственной пограничной службе Украины с марта 2015 года по октябрь 2024 года. Во время выполнения боевых задач он неоднократно получал взрывные травмы, контузии и черепно-мозговые повреждения. Решениями военно-врачебных комиссий эти травмы были признаны связанными с защитой Родины и прохождением военной службы. Кроме того, военнослужащему была установлена вторая группа инвалидности, связанная с защитой Родины.

В январе 2025 года военнослужащий умер. Согласно врачебному свидетельству о смерти, причиной смерти стали острый трансмуральный инфаркт миокарда и гемотампонада сердца.

После смерти военнослужащего его мать обратилась в орган социальной защиты для оформления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника Украины. Среди документов, необходимых для получения такого статуса, была справка о непосредственном участии погибшего в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Для ее оформления женщина обратилась в ЦВВК ГПСУ с заявлением об установлении причинной связи заболевания, приведшего к смерти ее сына, с прохождением военной службы.

По результатам рассмотрения представленных материалов Центральная военно-врачебная комиссия пришла к выводу, что последствия взрывных травм, полученных военнослужащим во время службы, не имеют этиопатогенетической связи с патологическим процессом, который привел к острому трансмуральному инфаркту миокарда и смерти. В связи с этим ЦВВК приняла постановление о том, что заболевание, приведшее к смерти, не связано с прохождением военной службы. Именно этот вывод мать военнослужащего обжаловала в суде.

Позиции сторон

Истица считала, что многолетнее пребывание ее сына в районе боевых действий, полученные ранения, контузии, постоянные стрессовые нагрузки и ухудшение состояния здоровья вызвали развитие заболевания сердца, которое впоследствии привело к смерти. По ее мнению, ЦВВК безосновательно отказала в установлении причинной связи и не провела надлежащего комплексного исследования с привлечением профильных специалистов.

В свою очередь ЦВВК указала, что при рассмотрении заявления исследовала всю представленную медицинскую и служебную документацию. Комиссия подчеркнула, что последствия взрывных травм не имеют этиопатогенетической, физиологической и анатомической связи с заболеванием, ставшим причиной смерти военнослужащего.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении иска.

В решении указано, что именно Центральная военно-врачебная комиссия в соответствии с законодательством уполномочена устанавливать причинную связь заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, с прохождением военной службы. Для этого ЦВВК анализирует медицинские, военно-учетные и другие документы, после чего принимает соответствующее постановление.

Суд по делу № 420/20092/25 подчеркнул, что в спорах относительно решений военно-врачебных комиссий административный суд проверяет лишь законность процедуры принятия решения. Оценивать правильность медицинских выводов, устанавливать наличие либо отсутствие причинной связи между заболеванием и прохождением военной службы либо фактически подменять собой ЦВВК суд не вправе. Такие вопросы относятся к компетенции специализированного медицинского органа. При этом суд сослался на сложившуюся практику Верховного Суда, согласно которой проверка правильности медицинских выводов военно-врачебных комиссий не входит в полномочия административных судов.

Суд пришел к выводу, что истица не доказала нарушения Центральной военно-врачебной комиссией процедуры рассмотрения материалов и принятия оспариваемого решения. Также суд указал, что к спорным правоотношениям подлежит применению Положение о прохождении медицинского осмотра в Государственной пограничной службе Украины, утвержденное приказом МВД № 441, а не Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, на которое ссылалась истица.

Учитывая это, суд не нашел оснований для отмены постановления ЦВВК и обязания комиссии повторно рассмотреть вопрос об установлении причинной связи заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, с прохождением военной службы, и полностью отказал в удовлетворении иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

иск военные судебная практика пограничники Государственная пограничная служба военнослужащие ВВК военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За систематические оскорбления в интернете могут посадить — ЕСПЧ признал допустимым реальное лишение свободы

ЕСПЧ подтвердил, что в исключительных случаях назначение реального лишения свободы за длительную кампанию клеветы и оскорблений в интернете может соответствовать требованиям статьи 10 Конвенции.

Вернуть товар без чека можно, но есть ньюансы: что говорит закон и какую позицию занял Верховный Суд

Когда отсутствие чека не препятствует защите прав потребителя и какие документы могут его заменить.

Оскорбительные плакаты и публикации в Facebook: ВСП увидела признаки психологического давления на судей Западного апелляционного хозяйственного суда

ВСП отреагировала на вмешательство в деятельность судей Западного апелляционного хозяйственного суда.

НБУ запустил «кредитный лимит»: как меняются валютные операции для бизнеса по новым правилам

«Кредитный» лимит стал одним из инструментов валютной либерализации НБУ: компании могут погашать старые кредиты, выплачивать дивиденды иностранным инвесторам и оплачивать импорт.

Рекрутинг иностранцев в ВСУ станет доступен только компаниям, которые заплатят взнос в 5 млн гривен

Правительство утвердило порядок рекрутинга иностранцев в ВСУ, по которому перевозить кандидатов смогут только компании из специального перечня после внесения обеспечительного платежа.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]