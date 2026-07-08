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Руководителей госпредприятий могут лишить премий из-за отсутствия финансового плана

10:53, 8 июля 2026
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Предприятиям без утвержденного финансового плана грозят не только штрафы, но и запрет на выплату премий руководителям.
Руководителей госпредприятий могут лишить премий из-за отсутствия финансового плана
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Государственные предприятия и компании с государственной долей должны иметь утвержденные финансовые планы на 2026 год. Законодательство устанавливает обязанность не только разработать и утвердить такие документы, но и подать их в определенные государственные органы. За несоблюдение этих требований предусмотрены административная ответственность и финансовые ограничения.

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Налоговики напомнили, кто должен подавать финансовые планы, какие документы необходимо направлять в государственные органы и какие последствия ожидают предприятия в случае нарушения установленных правил.

Кто обязан подавать финансовый план на 2026 год

В соответствии с Законом Украины №185-V «Об управлении объектами государственной собственности» (с изменениями) и постановлением Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2024 года №1369 «Некоторые вопросы Политики государственной собственности» обязанность составлять, утверждать и выполнять годовые финансовые планы возложена на:

  • государственные предприятия;
  • хозяйственные общества (кроме банков), в уставном капитале которых 50% и более акций (долей) принадлежат государству.

Куда подавать финансовый план и какие документы необходимы

Порядок оформления документов определен приказом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины от 28 августа 2025 года №350 «Об утверждении типовой формы представления сводных показателей финансовых планов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и Методических рекомендаций по разработке финансового плана субъекта хозяйствования государственного сектора экономики».

После утверждения финансового плана предприятие должно подать его вместе с пояснительной запиской в:

  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Министерство финансов Украины;
  • Государственную налоговую службу.

В ГНС отметили, что служба осуществляет мониторинг выполнения показателей по расчетам с бюджетом и государственными целевыми фондами, предусмотренных финансовыми планами предприятий.

Какая ответственность предусмотрена за неподачу финансового плана

Несоблюдение требований относительно финансового планирования может привести как к административной ответственности, так и к финансовым ограничениям.

В частности, статья 164² Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за несвоевременное представление на рассмотрение, согласование или утверждение годового финансового плана государственного предприятия, а также отчета о его выполнении.

Кроме того, предприятия, которые не утвердили годовой финансовый план, сталкиваются с финансовыми ограничениями. В частности, для них установлен запрет на осуществление ряда расходов, в том числе прямой запрет на выплату вознаграждений и премий руководителям субъектов хозяйствования, которые не имеют утвержденного годового финансового плана.

В ГНС призвали не затягивать

Налоговая служба призвала руководителей предприятий государственного сектора экономики обеспечить выполнение требований законодательства относительно утверждения и подачи финансовых планов на 2026 год. Это позволит избежать штрафных санкций, финансовых ограничений и других негативных последствий для деятельности предприятий.

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