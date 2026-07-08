  1. В Украине

В четырех областях Украины разоблачили масштабную наркосеть — одна из локаций ежемесячно приносила более 80 млн грн

13:33, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Схему организовали 23-летняя одесситка и 25-летний киевлянин.
В четырех областях Украины разоблачили масштабную наркосеть — одна из локаций ежемесячно приносила более 80 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские правоохранители разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, с начала 2025 года наладила масштабный сбыт наркотиков и особо опасных психотропных веществ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сеть действовала в Днепре, Киеве, Киевской и Одесской областях, а сбыт запрещенных веществ осуществлялся по всей территории Украины.

Следствие установило, что схему организовали 23-летняя жительница Одессы и 25-летний киевлянин. Психотропные вещества изготавливали в нарколаборатории в Киевской области, а в Днепре арендованные помещения использовали как офисы-склады для хранения, фасовки и упаковки.

Сбыт осуществлялся через интернет-магазин и Telegram-ботов. Запрещенные вещества отправляли по почте или оставляли в «закладках». По оперативным данным, только одна локация приносила более 80 млн грн ежемесячно.

16 июня 2026 года правоохранители одновременно провели 15 обысков в четырех регионах.

Во время следственных действий изъято около 30 кг и 200 литров готовых наркотических средств и психотропных веществ, оборудование для их изготовления, фасовки и упаковки, а также прекурсоры и компоненты, из которых можно было изготовить еще около тонны запрещенных веществ.

Девяти участникам наркосети сообщено о подозрении, двоим из них — заочно.

Их действия квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, а также ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители Украины, Словакии и Чехии при участии Европола и Евроюста разоблачили и ликвидировали транснациональную преступную группировку, организовавшую канал поставок психотропных веществ в страны Европы и Украину. В рамках совместной следственной группы была установлена деятельность наркосети, которая, по данным следствия, занималась незаконным сбытом как минимум 50 кг метамфетамина и 2 кг кокаина. Прибыль группировки только от продажи метамфетамина составила почти 950 тысяч евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

задержание подозреваемый офис генерального прокурора

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Почему грубая неосторожность потерпевшего не освобождает УЗ от компенсации и зачем доказывать умысел потерпевшего — практика Верховного Суда

Может ли железная дорога избежать выплаты компенсаций, ссылаясь на сознательный риск пешехода.

Электронная переписка в уголовном процессе: когда официальная коммуникация становится доказательством вины

Использование официальной электронной почты и цифровых доказательств в уголовном производстве продолжает формировать новые подходы к оценке допустимости доказательственной базы.

Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить мать родительских прав даже при ее длительном пребывании за границей

Верховный Суд напомнил, что при разрешении семейных споров определяющим критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Война и запрет на импорт из РФ освобождают бизнес от пени — решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что компанию нельзя штрафовать за незавершенный импорт, если его сорвал запрет на ввоз товаров из РФ.

За систематические оскорбления в интернете могут посадить — ЕСПЧ признал допустимым реальное лишение свободы

ЕСПЧ подтвердил, что в исключительных случаях назначение реального лишения свободы за длительную кампанию клеветы и оскорблений в интернете может соответствовать требованиям статьи 10 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]