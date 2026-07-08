В четырех областях Украины разоблачили масштабную наркосеть — одна из локаций ежемесячно приносила более 80 млн грн

Схему организовали 23-летняя одесситка и 25-летний киевлянин.

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Украинские правоохранители разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, с начала 2025 года наладила масштабный сбыт наркотиков и особо опасных психотропных веществ.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сеть действовала в Днепре, Киеве, Киевской и Одесской областях, а сбыт запрещенных веществ осуществлялся по всей территории Украины.

Следствие установило, что схему организовали 23-летняя жительница Одессы и 25-летний киевлянин. Психотропные вещества изготавливали в нарколаборатории в Киевской области, а в Днепре арендованные помещения использовали как офисы-склады для хранения, фасовки и упаковки.

Сбыт осуществлялся через интернет-магазин и Telegram-ботов. Запрещенные вещества отправляли по почте или оставляли в «закладках». По оперативным данным, только одна локация приносила более 80 млн грн ежемесячно.

16 июня 2026 года правоохранители одновременно провели 15 обысков в четырех регионах.

Во время следственных действий изъято около 30 кг и 200 литров готовых наркотических средств и психотропных веществ, оборудование для их изготовления, фасовки и упаковки, а также прекурсоры и компоненты, из которых можно было изготовить еще около тонны запрещенных веществ.

Девяти участникам наркосети сообщено о подозрении, двоим из них — заочно.

Их действия квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, а также ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители Украины, Словакии и Чехии при участии Европола и Евроюста разоблачили и ликвидировали транснациональную преступную группировку, организовавшую канал поставок психотропных веществ в страны Европы и Украину. В рамках совместной следственной группы была установлена деятельность наркосети, которая, по данным следствия, занималась незаконным сбытом как минимум 50 кг метамфетамина и 2 кг кокаина. Прибыль группировки только от продажи метамфетамина составила почти 950 тысяч евро.

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