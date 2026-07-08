Оформлення спадщини на ТОТ: де відкривається спадкова справа та які правила діють

Куди звертатися спадкоємцям, як визначається місце відкриття спадщини та які документи необхідні для її оформлення.

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Перед багатьма українцями, які втратили доступ до свого майна через тимчасову окупацію частини території України, постає питання оформлення спадщини. Попри те, що нерухомість або інше майно можуть залишатися на окупованій території, процедура спадкування здійснюється виключно за українським законодавством. Закон визначає спеціальний порядок відкриття спадщини, встановлення факту смерті спадкодавця та звернення до нотаріуса, а також перелік документів, необхідних для оформлення спадкових прав.

Як оформити спадщину на майно, що знаходиться на тимчасово окупованій території

У Міністерстві юстиції нагадали, що правовий режим тимчасово окупованої території визначений Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України.

Відповідно до закону, будь-які органи, їх посадові чи службові особи, створені або призначені на тимчасово окупованій території не у спосіб, передбачений українським законодавством, вважаються незаконними.

Також недійсними є будь-які акти, рішення чи документи, видані такими органами або особами, і вони не створюють правових наслідків. Виняток становлять документи, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації чи розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території. Вони можуть бути додані до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану в Україні.

Куди звертатися для оформлення спадщини

Для оформлення спадщини на майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, спадкоємцям необхідно звернутися до нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Якщо спадкодавець на момент відкриття спадщини проживав на тимчасово окупованій території, місцем відкриття спадщини вважається місце подання спадкоємцем або спадкоємцями першої заяви про прийняття спадщини.

Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина розташовані на тимчасово окупованій території (або, за відсутності нерухомості, там знаходиться основна частина рухомого майна), місцем відкриття спадщини також буде місце подання першої заяви про прийняття спадщини.

У Мін'юсті окремо звернули увагу, що закон не встановлює правил щодо вибору місця подання першої заяви. Тобто немає прив'язки ані до місця реєстрації спадкоємця, ані до наявності довідки внутрішньо переміщеної особи.

Що робити, якщо спадкодавець помер на окупованій території

Якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території, перед зверненням до нотаріуса необхідно встановити факт смерті в судовому порядку.

Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до найближчого місцевого суду на підконтрольній Україні території. Такі заяви суд розглядає невідкладно після їх надходження.

Після отримання рішення суду необхідно звернутися до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де на підставі судового рішення видається українське свідоцтво про смерть.

Які документи потрібні для прийняття спадщини

До заяви про прийняття спадщини необхідно додати:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв'язки зі спадкодавцем (свідоцтво про народження або шлюб);

заповіт (за наявності);

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) спадкоємця або спадкоємців;

оригінали правовстановлюючих документів на спадкове майно.

У Міністерстві юстиції наголошують, що навіть якщо спадкове майно знаходиться на тимчасово окупованій території, оформлення спадщини здійснюється відповідно до українського законодавства через нотаріальні органи на підконтрольній Україні території.

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