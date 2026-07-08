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Понад 10 тисяч документів за місяць: П’ятий апеляційний адмінсуд оприлюднив статистику роботи

12:41, 8 липня 2026
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У червні документообіг П’ятого апеляційного адмінсуду перевищив 10,4 тис. одиниць, а до розгляду надійшло 2661 апеляційна скарга та заява.
Понад 10 тисяч документів за місяць: П’ятий апеляційний адмінсуд оприлюднив статистику роботи
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П’ятий апеляційний адміністративний суд оприлюднив статистику роботи за червень 2026 року. Загальний документообіг суду за місяць становив 10 412 одиниць вхідної та вихідної кореспонденції.

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Зокрема, протягом червня до суду надійшла 2 661 апеляційна скарга та заява для розгляду. Загальна кількість вхідної кореспонденції склала 4 570 документів.

Також упродовж звітного періоду суд отримав 47 звернень громадян, серед яких 9 адвокатських запитів та 6 запитів на отримання інформації від юридичних осіб.

Найчастіше заявники зверталися з питань:

  • надання копій судових рішень;
  • отримання інформації про стан та результати розгляду справ;
  • повернення помилково або надміру зарахованих коштів до державного бюджету;
  • прискорення розгляду справ;
  • ознайомлення з матеріалами електронної справи та внесення ЄДРПОУ або РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи;
  • повідомлення про дату повернення справи до суду першої інстанції;
  • приєднання документів до матеріалів справи;
  • незаконного використання штампа суду, проведення службового розслідування та анулювання відповідної відмітки.

Окрім цього, до суду надійшло три запити на отримання публічної інформації. Вони стосувалися роз’яснення щодо строків внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень та юридичної сили копій рішень, виготовлених із архівних матеріалів суду, прискорення розгляду справи №420/619/26, а також інформації про реєстрацію та розгляд заяв у справі №420/11293/26 і ухвал, винесених за результатами їх розгляду.

У суді повідомили, що за результатами розгляду всіх запитів заявникам надали інформацію в межах повноважень.

Також протягом червня працівники суду опрацювали 147 телефонних інформаційних запитів. Найчастіше вони стосувалися платіжних реквізитів для сплати судового збору за подання апеляційних скарг, руху судових справ, контактних даних офісів суддів, результатів розгляду справ, надсилання копій судових рішень поштою та повернення справ до судів першої інстанції.

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суд 5ААС

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