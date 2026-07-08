Оцифрування трудових книжок у ПФУ: кого перевіряють першочергово

ПФУ пояснив черговість подання відомостей для електронних трудових книжок і порядок оцифрування стажу.

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Пенсійний фонд України роз’яснив порядок та черговість подання відомостей про трудову діяльність для формування електронних трудових книжок у реєстрі застрахованих осіб.

Йдеться про механізм, запроваджений Законом №1217-ІХ, яким передбачено перехід до електронного обліку трудової діяльності працівників у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Включення Пенсійним фондом до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється на підставі відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою через вебпортал електронних послуг або особисто через територіальні органи фонду.

Черговість подання даних

Відповідно до встановленого порядку, відомості подаються у дві черги:

у першу чергу — щодо осіб, яким до досягнення пенсійного віку залишилось два роки і менше;

у другу чергу — щодо всіх інших працівників.

Хто не подає документи

У ПФУ наголошують, що пенсіонерам за віком подавати трудову книжку або додаткові документи не потрібно, оскільки їхній стаж уже враховано при призначенні пенсії. Подальший перерахунок для працюючих пенсіонерів здійснюється автоматично щороку з 1 квітня на підставі даних реєстру.

Які документи враховуються

Для формування електронної трудової книжки використовуються:

трудова книжка;

довідки про стаж роботи;

копії наказів про прийняття, переведення або звільнення;

документи про освіту, військовий квиток, свідоцтва тощо.

Строки оцифрування

Закон передбачає, що ПФУ має включати відсутні відомості протягом п’яти років з моменту набрання чинності законом — до 10 червня 2026 року. Водночас подання документів для оцифрування можливе і після цієї дати, без застосування штрафних чи інших санкцій.

У ПФУ також зазначають, що повторне подання даних можливе лише після опрацювання попереднього звернення та присвоєння йому статусу «виконано». Окремо підкреслюється, що всі звернення обробляються в єдиній черзі за принципом екстериторіальності, а територіальні органи не можуть впливати на черговість їх опрацювання.

Зазначимо, що хоча 10 червня і завершився п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему, але для громадян це не означає, що після цієї дати трудовий стаж зникне, паперові трудові книжки перестануть приймати або люди втратять можливість підтвердити періоди своєї роботи.

«Оцифрування трудових книжок продовжиться і після 10 червня.

П’ятирічний перехідний період був встановлений для того, щоб держава, роботодавці та громадяни могли поступово перенести великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. За цей час роботодавці та працівники мали можливість подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд — опрацювати ці дані та внести їх до електронної системи», - заявили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Також там підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає завершення роботи з відомостями про трудову діяльність. Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати й надалі.

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