Оцифровка трудовых книжек в ПФУ: кого проверяют в первую очередь

ПФУ разъяснил очередность подачи сведений для электронных трудовых книжек и порядок оцифровки стажа.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок и очередность подачи сведений о трудовой деятельности для формирования электронных трудовых книжек в реестре застрахованных лиц.

Речь идет о механизме, введенном Законом № 1217-ІХ, которым предусмотрен переход к электронному учету трудовой деятельности работников в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Включение Пенсионным фондом в реестр застрахованных лиц отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников осуществляется на основании сведений, поданных страхователем или застрахованным лицом через вебпортал электронных услуг либо лично через территориальные органы фонда.

Очередность подачи данных

В соответствии с установленным порядком сведения подаются в две очереди:

в первую очередь — в отношении лиц, которым до достижения пенсионного возраста осталось два года и менее;

во вторую очередь — в отношении всех остальных работников.

Кто не подает документы

В ПФУ подчеркивают, что пенсионерам по возрасту подавать трудовую книжку или дополнительные документы не нужно, поскольку их стаж уже учтен при назначении пенсии. Последующий перерасчет для работающих пенсионеров осуществляется автоматически ежегодно с 1 апреля на основании данных реестра.

Какие документы учитываются

Для формирования электронной трудовой книжки используются:

трудовая книжка;

справки о стаже работы;

копии приказов о приеме, переводе или увольнении;

документы об образовании, военный билет, свидетельства и т. д.

Сроки оцифровки

Закон предусматривает, что ПФУ должен включить отсутствующие сведения в течение пяти лет с момента вступления закона в силу — до 10 июня 2026 года. Вместе с тем подача документов для оцифровки возможна и после этой даты, без применения штрафных или иных санкций.

В ПФУ также отмечают, что повторная подача данных возможна только после обработки предыдущего обращения и присвоения ему статуса «выполнено». Отдельно подчеркивается, что все обращения обрабатываются в единой очереди по принципу экстерриториальности, а территориальные органы не могут влиять на очередность их обработки.

Отметим, что хотя 10 июня и завершился пятилетний переходный период для переноса сведений из бумажных трудовых книжек в электронную систему, для граждан это не означает, что после этой даты трудовой стаж исчезнет, бумажные трудовые книжки перестанут принимать или люди потеряют возможность подтвердить периоды своей работы.

«Оцифровка трудовых книжек продолжится и после 10 июня.

Пятилетний переходный период был установлен для того, чтобы государство, работодатели и граждане могли постепенно перенести большой объем информации из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. За это время работодатели и работники имели возможность подать сканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд — обработать эти данные и внести их в электронную систему», — заявили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Также там подчеркнули, что завершение переходного периода не означает завершения работы со сведениями о трудовой деятельности. Если данные из бумажной трудовой книжки еще не внесены в электронную систему, их можно будет подать и в дальнейшем.

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