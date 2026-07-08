Более 10 тысяч документов за месяц: Пятый апелляционный административный суд обнародовал статистику работы

В июне документооборот Пятого апелляционного административного суда превысил 10,4 тыс. единиц, а на рассмотрение поступило 2661 апелляционная жалоба и заявление.

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Пятый апелляционный административный суд обнародовал статистику работы за июнь 2026 года. Общий документооборот суда за месяц составил 10 412 единиц входящей и исходящей корреспонденции.

В частности, в течение июня в суд поступило 2 661 апелляционная жалоба и заявление для рассмотрения. Общее количество входящей корреспонденции составило 4 570 документов.

Также в течение отчетного периода суд получил 47 обращений граждан, среди которых 9 адвокатских запросов и 6 запросов на получение информации от юридических лиц.

Чаще всего заявители обращались по следующим вопросам:

предоставление копий судебных решений;

получение информации о ходе и результатах рассмотрения дел;

возврат ошибочно или излишне зачисленных средств в государственный бюджет;

ускорение рассмотрения дел;

ознакомление с материалами электронного дела и внесение ЕГРПОУ или РНОКПП в дополнительные сведения об участнике дела;

уведомление о дате возвращения дела в суд первой инстанции;

приобщение документов к материалам дела;

незаконное использование печати суда, проведение служебного расследования и аннулирование соответствующей отметки.

Кроме того, в суд поступили три запроса на получение публичной информации. Они касались разъяснений относительно сроков внесения судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений и юридической силы копий решений, изготовленных на основе архивных материалов суда, ускорения рассмотрения дела № 420/619/26, а также информации о регистрации и рассмотрении заявлений по делу № 420/11293/26 и постановлений, вынесенных по результатам их рассмотрения.

В суде сообщили, что по результатам рассмотрения всех запросов заявителям была предоставлена информация в пределах полномочий.

Также в течение июня сотрудники суда обработали 147 телефонных информационных запросов. Чаще всего они касались платежных реквизитов для уплаты судебного сбора за подачу апелляционных жалоб, хода судебных дел, контактных данных офисов судей, результатов рассмотрения дел, отправки копий судебных решений по почте и возврата дел в суды первой инстанции.

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