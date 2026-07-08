Оформление наследства на ВОТ: где открывается наследственное дело и какие правила действуют

Куда обращаться наследникам, как определяется место открытия наследства и какие документы необходимы для его оформления.

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Перед многими украинцами, которые утратили доступ к своему имуществу из-за временной оккупации части территории Украины, встает вопрос оформления наследства. Несмотря на то, что недвижимость или другое имущество могут оставаться на оккупированной территории, процедура наследования осуществляется исключительно в соответствии с украинским законодательством. Закон определяет специальный порядок открытия наследства, установления факта смерти наследодателя и обращения к нотариусу, а также перечень документов, необходимых для оформления наследственных прав.

Как оформить наследство на имущество, находящееся на временно оккупированной территории

В Министерстве юстиции напомнили, что правовой режим временно оккупированной территории определен Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» и предусматривает особый порядок обеспечения прав и свобод граждан Украины.

В соответствии с законом любые органы, их должностные или служебные лица, созданные или назначенные на временно оккупированной территории не способом, предусмотренным украинским законодательством, считаются незаконными.

Также недействительными являются любые акты, решения или документы, выданные такими органами или лицами, и они не создают правовых последствий. Исключение составляют документы, подтверждающие факт рождения, смерти, регистрации или расторжения брака на временно оккупированной территории. Они могут быть приложены к заявлению о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния в Украине.

Куда обращаться для оформления наследства

Для оформления наследства на имущество, находящееся на временно оккупированной территории, наследникам необходимо обратиться к нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Если наследодатель на момент открытия наследства проживал на временно оккупированной территории, местом открытия наследства считается место подачи наследником или наследниками первого заявления о принятии наследства.

Если же место проживания наследодателя неизвестно, а недвижимое имущество или основная его часть расположены на временно оккупированной территории (или, при отсутствии недвижимого имущества, там находится основная часть движимого имущества), местом открытия наследства также будет место подачи первого заявления о принятии наследства.

В Минюсте отдельно обратили внимание, что закон не устанавливает правил относительно выбора места подачи первого заявления. То есть нет привязки ни к месту регистрации наследника, ни к наличию справки внутренне перемещенного лица.

Что делать, если наследодатель умер на оккупированной территории

Если наследодатель умер на временно оккупированной территории, перед обращением к нотариусу необходимо установить факт смерти в судебном порядке.

Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в ближайший местный суд на подконтрольной Украине территории. Такие заявления суд рассматривает безотлагательно после их поступления.

После получения решения суда необходимо обратиться в ближайший отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, где на основании судебного решения выдается украинское свидетельство о смерти.

Какие документы нужны для принятия наследства

К заявлению о принятии наследства необходимо приложить:

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (свидетельство о рождении или браке);

завещание (при наличии);

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) наследника или наследников;

оригиналы правоустанавливающих документов на наследственное имущество.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что даже если наследственное имущество находится на временно оккупированной территории, оформление наследства осуществляется в соответствии с украинским законодательством через нотариальные органы на подконтрольной Украине территории.

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