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ДПС готує концепцію цифрової трансформації до 2030 року: нові сервіси та контроль податкових ризиків

14:27, 8 липня 2026
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Податкова служба продовжує цифрову модернізацію за підтримки Світового банку, готуючи концепцію трансформації до 2030 року з акцентом на електронні сервіси, автоматизацію та сучасну систему аналізу податкових ризиків.
ДПС готує концепцію цифрової трансформації до 2030 року: нові сервіси та контроль податкових ризиків
фото: ДПС
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Державна податкова служба України спільно зі Світовим банком продовжує реалізацію цифрових проєктів, покликаних спростити взаємодію платників із податковими органами, а також зробити роботу ДПС більш ефективною, прозорою та сучасною.

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Під час зустрічі голови ДПС Лесі Карнаух із командою експертів Світового банку на чолі з Яном Лоепріком сторони обговорили ключові напрями співпраці у сфері цифрової трансформації.

Як зазначила Леся Карнаух, ДПС разом зі Світовим банком продовжує працювати над впровадженням цифрових рішень, які мають змінити підходи до роботи служби, полегшити взаємодію платників із податковими органами та підвищити прозорість їхньої діяльності.

Одним із пріоритетних напрямів є створення Автоматизованої системи управління податковими ризиками. За словами очільниці ДПС, уже опрацьовано рекомендації Світового банку, оновлено технічні вимоги до майбутньої системи та передано документи на погодження до Міністерства фінансів. Вона наголосила, що така система дозволить зосередити увагу на потенційних податкових ризиках.

Крім того, триває робота над розвитком сучасної архітектури даних ДПС. З урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ вже сформовано концептуальне бачення створення тимчасового централізованого сховища даних на базі Cloudera Data Platform, яке в перспективі інтегрують із майбутнім державним сховищем даних.

Також ДПС готує Концепцію цифрової трансформації до 2030 року, що передбачає розвиток сучасних електронних сервісів для платників, автоматизацію безпаперових процесів, використання даних у режимі реального часу та впровадження ризик-орієнтованого управління податковим комплаєнсом.

За словами Лесі Карнаух, сучасна податкова служба має відповідати реальним потребам користувачів, а підтримка Світового банку є важливою для реалізації запланованих цифрових змін.

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