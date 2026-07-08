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На Закарпатті сталося масове отруєння дітей у готелі – справа у прокуратурі

20:45, 8 липня 2026
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Після відпочинку на Закарпатті до лікарів звернулися 12 людей, серед яких 8 дітей.
На Закарпатті сталося масове отруєння дітей у готелі – справа у прокуратурі
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На Закарпатті прокуратура з’ясовує обставини масового отруєння дітей у готелі. Наразі встановлюються обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хустського району.

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За попередніми даними, група випускників із Луцька разом із батьками відпочивала в готелі на Закарпатті. Після повернення додому 12 осіб, серед яких восьмеро дітей, звернулися за медичною допомогою. Усіх госпіталізували з гострими розладами шлунково-кишкового тракту.

Потерпілі повідомили правоохоронцям, що пов'язують погіршення самопочуття із вживанням питної води, яку їм надавали в готелі.

Наразі тривають необхідні процесуальні дії, призначено експертизи, які мають встановити причину отруєння. Правоохоронці перевіряють усі можливі версії, зокрема чи могло масове захворювання бути пов'язане з водою з колодязя, водою у басейні або іншими факторами.

Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 325 КК України — порушення санітарних правил і норм, що спричинило масове захворювання людей.

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прокуратура Закарпаття отруєння

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