На Закарпатье произошло массовое отравление детей в гостинице — дело в прокуратуре

После отдыха на Закарпатье к врачам обратились 12 человек, среди которых 8 детей.

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На Закарпатье прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления детей в гостинице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства массового заболевания отдыхающих в одной из гостиниц Хустского района.

По предварительным данным, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в гостинице на Закарпатье. После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, обратились за медицинской помощью. Все были госпитализированы с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Потерпевшие сообщили правоохранителям, что связывают ухудшение самочувствия с употреблением питьевой воды, которую им предоставляли в гостинице.

В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы, которые должны установить причину отравления. Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли массовое заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое заболевание людей.

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