  1. В Украине

На Закарпатье произошло массовое отравление детей в гостинице — дело в прокуратуре

20:45, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После отдыха на Закарпатье к врачам обратились 12 человек, среди которых 8 детей.
На Закарпатье произошло массовое отравление детей в гостинице — дело в прокуратуре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления детей в гостинице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства массового заболевания отдыхающих в одной из гостиниц Хустского района.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительным данным, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в гостинице на Закарпатье. После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, обратились за медицинской помощью. Все были госпитализированы с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Потерпевшие сообщили правоохранителям, что связывают ухудшение самочувствия с употреблением питьевой воды, которую им предоставляли в гостинице.

В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия, назначены экспертизы, которые должны установить причину отравления. Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли массовое заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое заболевание людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

прокуратура Закарпатье отравление

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд назвал критерии, подтверждающие антиконкурентный сговор участников тендера

Для квалификации антиконкурентных согласованных действий не требуется доказывать фактическое причинение вреда или наступление негативных последствий — достаточно установить согласованность поведения участников торгов.

Верховная Рада готовит новый механизм защиты одиноких пенсионеров и военных от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества

Истории одинокого пенсионера и военного, которые подтолкнули Верховную Раду к новым правилам защиты от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества.

ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.

ВСП объявил предупреждение судье из Львовской области, который признал право собственности на квартиру без участия ее владелицы

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Золочевского районного суда Владимира Сивака.

Судья Сергей Бойко с Полтавы получил выговор за использование судебного решения для выезда за границу

ВСП применила дисциплинарное взыскание к судье Полтавского окружного административного суда Сергею Бойко.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]