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ГНС готовит концепцию цифровой трансформации к 2030 году: новые сервисы и контроль налоговых рисков

14:27, 8 июля 2026
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Налоговая служба продолжает цифровую модернизацию при поддержке Всемирного банка, готовя концепцию трансформации до 2030 года с акцентом на электронные сервисы, автоматизацию и современную систему анализа налоговых рисков.
ГНС готовит концепцию цифровой трансформации к 2030 году: новые сервисы и контроль налоговых рисков
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Государственная налоговая служба Украины совместно со Всемирным банком продолжает реализацию цифровых проектов, направленных на упрощение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, а также на повышение эффективности, прозрачности и современности работы ГНС.

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Во время встречи главы ГНС Леси Карнаух с командой экспертов Всемирного банка во главе с Яном Лоеприком стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере цифровой трансформации.

Как отметила Леся Карнаух, ГНС совместно со Всемирным банком продолжает внедрять цифровые решения, которые должны изменить подходы к работе службы, упростить взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами и повысить прозрачность их деятельности.

Одним из приоритетных направлений является создание Автоматизированной системы управления налоговыми рисками. По словам главы ГНС, уже проработаны рекомендации Всемирного банка, обновлены технические требования к будущей системе, а соответствующие документы переданы на согласование в Министерство финансов. Она подчеркнула, что внедрение такой системы позволит сосредоточить внимание на потенциальных налоговых рисках.

Кроме того, продолжается работа по развитию современной архитектуры данных ГНС. С учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ уже сформировано концептуальное видение создания временного централизованного хранилища данных на базе Cloudera Data Platform, которое в дальнейшем будет интегрировано с будущим государственным хранилищем данных.

Также ГНС готовит Концепцию цифровой трансформации до 2030 года, предусматривающую развитие современных электронных сервисов для налогоплательщиков, автоматизацию безбумажных процессов, использование данных в режиме реального времени и внедрение риск-ориентированного управления налоговым комплаенсом.

По словам Леси Карнаух, современная налоговая служба должна соответствовать реальным потребностям пользователей, а поддержка Всемирного банка является важным фактором для реализации запланированных цифровых изменений.

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