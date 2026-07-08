Військові можуть отримати грошову допомогу до 1,3 млн грн — хто має право на виплату

Якщо за результатами повторного огляду особі встановлено вищу групу інвалідності або змінено причинний зв'язок інвалідності, виплачується різниця між новим та раніше виплаченим розміром одноразової грошової допомоги.

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Військовослужбовці, яким у встановленому законодавством порядку визначено інвалідність або встановлено ступінь втрати працездатності без визначення групи інвалідності, мають право на отримання одноразової грошової допомоги.

Як пояснює Львівський обласний ТЦК та СП, підставою для отримання одноразової грошової допомоги є висновок Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка приймає відповідне рішення щодо встановлення інвалідності або визначення ступеня втрати працездатності. Сума виплати розраховується з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який був встановлений на 1 січня того року, коли військовослужбовцю офіційно визначили інвалідність. У 2026 році базовий показник прожиткового мінімуму становить 3 328 гривень.

Якщо інвалідність настала внаслідок захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби, передбачені такі розміри одноразової допомоги:

I група інвалідності — 1 331 200 гривень (400 прожиткових мінімумів);

II група — 998 400 гривень (300 прожиткових мінімумів);

III група — 832 000 гривень (250 прожиткових мінімумів).

У разі якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби, розміри виплат становлять:

I група — 399 360 гривень (120 прожиткових мінімумів);

II група — 299 520 гривень (90 прожиткових мінімумів);

III група — 232 960 гривень (70 прожиткових мінімумів).

Якщо встановлено ступінь втрати працездатності без визначення групи інвалідності, одноразова допомога розраховується пропорційно відсотку втрати працездатності від суми, що відповідає 70 прожитковим мінімумам — 232 960 гривням.

Зокрема, при встановленні 20% втрати працездатності розмір допомоги становить 46 592 гривні.

У разі якщо за результатами повторного огляду особі встановлено вищу групу інвалідності або змінено причинний зв'язок інвалідності, виплачується різниця між новим та раніше виплаченим розміром одноразової грошової допомоги. Розрахунок здійснюється із застосуванням прожиткового мінімуму, який діяв на дату первинного встановлення інвалідності.

Для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовці, які проходять службу, мають звернутися до своєї військової частини.

Громадяни, звільнені з військової служби, повинні звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні при звільненні з військової служби держава гарантує військовослужбовцям одноразову грошову допомогу (ОГД). Її розмір, умови нарахування та порядок виплати залежать від категорії служби, підстав звільнення та вислуги років.

У більшості випадків ОГД обчислюють із місячного грошового забезпечення на день звільнення. При цьому до бази не включаються бойові та разові виплати, зокрема додаткова винагорода за постановою уряду №168 від 28 лютого 2022 року.