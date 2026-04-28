Виплати військовим при звільненні: які суми передбачені і кому можуть відмовити

Розміри допомоги, умови нарахування та випадки, коли військовий втрачає право на гроші.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні при звільненні з військової служби держава гарантує військовослужбовцям одноразову грошову допомогу (ОГД). Її розмір, умови нарахування та порядок виплати залежать від категорії служби, підстав звільнення та вислуги років.

Виплати регулюються нормами законодавства про соціальний захист військовослужбовців і пенсійне забезпечення, а також урядовими постановами, зокрема №460 щодо мобілізованих.

Як визначають базу для розрахунку

У більшості випадків ОГД обчислюють із місячного грошового забезпечення на день звільнення. При цьому до бази не включаються бойові та разові виплати, зокрема додаткова винагорода за постановою уряду №168 від 28 лютого 2022 року.

Три рівні виплат для контрактників і кадрових військових

Рівень 1 — 50% за кожен рік служби (без вимоги до вислуги)

Цей рівень застосовують незалежно від кількості років служби, якщо військовий звільняється:

за станом здоров’я;

після контракту, укладеного до завершення особливого періоду або демобілізації, за умови служби не менше 24 місяців і відмови від продовження;

після продовження контракту понад встановлені строки (не менше 18 місяців служби після продовження);

у зв’язку із завершенням особливого періоду чи демобілізацією — якщо військовий не бажає укладати новий контракт.

Рівень 2 — 50% за кожен рік (за наявності 10 років служби)

Застосовується, якщо є 10 і більше років вислуги, при звільненні:

після закінчення строку контракту;

за віком;

через скорочення штатів або організаційні зміни;

через систематичне невиконання умов контракту командуванням (за бажанням військового);

через неможливість призначення на посаду (пряме підпорядкування близькій особі);

у разі відкликання мандата військового капелана;

через сімейні обставини або інші поважні причини (в особливий період чи під час воєнного стану);

за угодою сторін після набуття права на пенсію;

за окремими підставами, передбаченими законодавством про розвідку.

Рівень 3 — 25% за кожен рік (за наявності 10 років служби)

Передбачений для звільнення:

за власним бажанням у мирний час;

через сімейні обставини або інші причини (відповідно до постанови КМУ №413) — у мирний час.

Окремі правила для офіцерів за призовом

Для військовослужбовців офіцерського складу, призваних на службу, діє спеціальна норма:

ОГД виплачується у розмірі 50% місячного забезпечення одноразово.

Підстави для виплати включають:

завершення строку служби;

стан здоров’я;

сімейні обставини;

настання особливого періоду (для жінок із дітьми до 18 років);

звільнення з полону;

обрання народним депутатом;

призначення на посади судді, члена Вищої ради правосуддя чи ВККС;

завершення служби під час воєнного стану.

Для мобілізованих — інший підхід

Військовослужбовці, призвані під час мобілізації, отримують допомогу за окремим механізмом:

4% місячного забезпечення за кожен повний місяць служби;

але не менше 25% місячного забезпечення загалом.

Неповні місяці не враховуються. Якщо особа вже отримувала ОГД при попередньому звільненні, нова виплата нараховується лише за період поточної служби.

Коли допомогу не виплачують

ОГД не надається, якщо звільнення пов’язане з:

службовою невідповідністю;

обвинувальним вироком суду (з позбавленням або обмеженням волі, звання чи права обіймати посади);

систематичним порушенням умов контракту військовим;

корупційними правопорушеннями;

невідповідністю за результатами перевірки;

застосуванням закону про очищення влади;

припиненням громадянства України.

Важливі нюанси

При повторному звільненні ОГД обчислюють лише з моменту останнього зарахування на службу.

Виняток — випадки, коли раніше право на допомогу не виникло: тоді враховується весь строк служби.

Якщо військовий працював у держоргані чи органі місцевого самоврядування із залишенням на службі, допомогу виплачує саме цей орган.

Інші виплати при звільненні

Окрім ОГД, військовослужбовець має право на:

грошове забезпечення до дня виключення зі списків;

компенсацію за невикористані відпустки;

допомогу на оздоровлення (якщо не отримана);

компенсацію за неотримане речове майно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.