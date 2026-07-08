  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой

18:30, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.
ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

В дисциплинарной жалобе заявитель указывает на вероятные нарушения, допущенные следственным судьей Печерского районного суда города Киева Кристиной Константиновой при рассмотрении ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на лицо в связи с применением меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве.

В частности, судью обвиняют в том, что она вышла за пределы рассмотрения поданного ходатайства и вынесла определение от 18 марта 2025 года, которым продлила срок действия обязанностей до 18 мая 2025 года, хотя фактический срок их действия истек еще 3 февраля 2025 года. Кроме того, в определении якобы не была дана оценка доводам стороны защиты.

11 ноября 2025 года Вторая Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело по признакам дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктами «а», «б» пункта 1 части 1 статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (существенное нарушение норм процессуального права, сделавшее невозможной реализацию прав участников процесса, а также отсутствие в судебном решении мотивов принятия или отклонения доводов сторон).

Решение Дисциплинарной палаты ВСП

Заслушав доклад дисциплинарного инспектора Алексея Кабанца и представителя судьи Игоря Селивакина, Вторая Дисциплинарная палата ВСП приняла решение отказать в привлечении Кристины Константиновой к дисциплинарной ответственности и закрыть дисциплинарное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судья Киев дисциплинарная палата ВСП ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.

ВСП объявил предупреждение судье из Львовской области, который признал право собственности на квартиру без участия ее владелицы

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Золочевского районного суда Владимира Сивака.

Судья Сергей Бойко с Полтавы получил выговор за использование судебного решения для выезда за границу

ВСП применила дисциплинарное взыскание к судье Полтавского окружного административного суда Сергею Бойко.

Проверка телефона на блокпосту или во время общения с ТЦК: когда полицейский может проверить устройство

Что делать, если полиция требует открытия галереи или чата во время проверки документов.

Почему грубая неосторожность потерпевшего не освобождает УЗ от компенсации и зачем доказывать умысел потерпевшего — практика Верховного Суда

Может ли железная дорога избежать выплаты компенсаций, ссылаясь на сознательный риск пешехода.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]