ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.

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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой.

Обстоятельства дела

В дисциплинарной жалобе заявитель указывает на вероятные нарушения, допущенные следственным судьей Печерского районного суда города Киева Кристиной Константиновой при рассмотрении ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на лицо в связи с применением меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве.

В частности, судью обвиняют в том, что она вышла за пределы рассмотрения поданного ходатайства и вынесла определение от 18 марта 2025 года, которым продлила срок действия обязанностей до 18 мая 2025 года, хотя фактический срок их действия истек еще 3 февраля 2025 года. Кроме того, в определении якобы не была дана оценка доводам стороны защиты.

11 ноября 2025 года Вторая Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело по признакам дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктами «а», «б» пункта 1 части 1 статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (существенное нарушение норм процессуального права, сделавшее невозможной реализацию прав участников процесса, а также отсутствие в судебном решении мотивов принятия или отклонения доводов сторон).

Решение Дисциплинарной палаты ВСП

Заслушав доклад дисциплинарного инспектора Алексея Кабанца и представителя судьи Игоря Селивакина, Вторая Дисциплинарная палата ВСП приняла решение отказать в привлечении Кристины Константиновой к дисциплинарной ответственности и закрыть дисциплинарное производство.

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