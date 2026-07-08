Апостиль без помилок: як визначити, який держорган має засвідчити ваш документ

Де поставити апостиль на дипломі, довідці чи судовому рішенні: пояснюємо, до кого звертатися.

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Якщо український документ потрібно подати до державних органів іншої країни, у більшості випадків його необхідно засвідчити спеціальним штампом — апостилем. Проте далеко не всі знають, що звертатися за цією послугою потрібно не до одного органу, а до різних державних установ залежно від того, ким саме був виданий документ.

В Україні повноваження щодо проставлення апостиля розподілені між кількома органами влади, а помилка при виборі установи може призвести до втрати часу та затримки оформлення документів для навчання, працевлаштування, укладення шлюбу чи інших юридично значущих дій за кордоном.

Що таке апостиль і навіщо він потрібен

Відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року, до якої приєдналася Україна, офіційні документи, призначені для використання на території держав — учасниць Конвенції, можуть посвідчуватися шляхом проставлення апостиля.

Повноваження щодо проставлення апостиля визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів».

Апостиль підтверджує:

справжність підпису посадової особи, яка підписала документ;

статус особи, яка підписала документ;

у разі необхідності — автентичність печатки або штампа, якими скріплено документ.

Куди звернутися для проставлення апостиля

Залежно від виду документа апостиль проставляють різні державні органи.

Міністерство внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України проставляє апостиль на документах, виданих МВС та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти і науки.

Міністерство освіти і науки

Міністерство освіти і науки України уповноважене проставляти апостиль на офіційних документах, виданих:

Міністерством освіти і науки;

центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра освіти і науки;

їх територіальними органами;

закладами освіти;

підприємствами, установами й організаціями, які надають послуги у сфері освіти і науки або здійснюють іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг.

Де поставити апостиль на судових, нотаріальних та архівних документах

Міністерство юстиції України проставляє апостиль на документах, виданих:

органами юстиції;

судами;

державними архівними установами;

а також на документах, оформлених нотаріусами України.

Де поставити апостиль на документах Державної міграційної служби

Державна міграційна служба України уповноважена проставляти апостиль на документах, виданих ДМС, її територіальними органами та територіальними підрозділами, які стосуються сфери міграції, зокрема:

імміграції та еміграції;

протидії нелегальній (незаконній) міграції;

громадянства;

біженців;

інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Де поставити апостиль на документах Державної податкової служби

Державна податкова служба України проставляє апостиль на документах, виданих ДПС та її територіальними органами.

Коли потрібно звертатися до Міністерства закордонних справ

Міністерство закордонних справ України проставляє апостиль на всіх інших видах офіційних документів, які не належать до повноважень інших уповноважених органів.

Таким чином, перед поданням документів для використання за кордоном варто насамперед визначити, який орган їх видав. Саме від цього залежить, до якої державної установи необхідно звертатися для проставлення апостиля. Правильний вибір уповноваженого органу допоможе уникнути зайвих звернень і пришвидшить оформлення документів для використання в інших державах.

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