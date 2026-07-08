Апостиль без ошибок: как определить, какой государственный орган должен удостоверить ваш документ

Где поставить апостиль на дипломе, справке или судебном решении: объясняем, куда обращаться.

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Если украинский документ необходимо предоставить в государственные органы другой страны, в большинстве случаев его необходимо удостоверить специальным штампом — апостилем. Однако далеко не все знают, что обращаться за этой услугой нужно не в один орган, а в разные государственные учреждения в зависимости от того, кем именно был выдан документ.

В Украине полномочия по проставлению апостиля распределены между несколькими органами власти, а ошибка при выборе учреждения может привести к потере времени и задержке оформления документов для обучения, трудоустройства, заключения брака или других юридически значимых действий за рубежом.

Что такое апостиль и зачем он нужен

В соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года, к которой присоединилась Украина, официальные документы, предназначенные для использования на территории государств — участников Конвенции, могут удостоверяться путем проставления апостиля.

Полномочия по проставлению апостиля определены постановлением Кабинета Министров Украины «О предоставлении полномочий на проставление апостиля, предусмотренного Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов».

Апостиль подтверждает:

подлинность подписи должностного лица, подписавшего документ;

статус лица, подписавшего документ;

при необходимости — подлинность печати или штампа, которыми скреплен документ.

Куда обратиться для проставления апостиля

В зависимости от вида документа апостиль проставляют разные государственные органы.

Министерство внутренних дел

Министерство внутренних дел Украины проставляет апостиль на документах, выдаваемых МВД и его территориальными органами по предоставлению сервисных услуг, кроме документов, касающихся сферы образования и науки.

Министерство образования и науки

Министерство образования и науки Украины уполномочено проставлять апостиль на официальных документах, выданных:

Министерством образования и науки;

центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра образования и науки;

их территориальными органами;

учреждениями образования;

предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляющими услуги в сфере образования и науки или осуществляющими иную деятельность, связанную с предоставлением таких услуг.

Где поставить апостиль на судебных, нотариальных и архивных документах

Министерство юстиции Украины проставляет апостиль на документах, выданных:

органами юстиции;

судами;

государственными архивными учреждениями;

а также на документах, оформленных нотариусами Украины.

Где поставить апостиль на документах Государственной миграционной службы

Государственная миграционная служба Украины уполномочена проставлять апостиль на документах, выданных ГМС, ее территориальными органами и территориальными подразделениями, которые касаются сферы миграции, в частности:

иммиграции и эмиграции;

противодействия нелегальной (незаконной) миграции;

гражданства;

беженцев;

других определенных законодательством категорий мигрантов.

Где поставить апостиль на документах Государственной налоговой службы

Государственная налоговая служба Украины проставляет апостиль на документах, выданных ГНС и ее территориальными органами.

Когда необходимо обращаться в Министерство иностранных дел

Министерство иностранных дел Украины проставляет апостиль на всех остальных видах официальных документов, которые не относятся к полномочиям других уполномоченных органов.

Таким образом, перед подачей документов для использования за рубежом следует прежде всего определить, каким органом они были выданы. Именно от этого зависит, в какое государственное учреждение необходимо обращаться для проставления апостиля. Правильный выбор уполномоченного органа поможет избежать лишних обращений и ускорит оформление документов для использования в других государствах.

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