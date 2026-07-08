Имеет ли право прокурор подать жалобу в Минюст на решение госрегистратора: Верховный Суд поставил точку в споре

Верховный Суд разъяснил, имеет ли прокурор право подать в Минюст жалобу на решение государственного регистратора и при каких условиях возможно такое внесудебное обжалование.

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Законодательство предусматривает возможность административного обжалования решений, действий или бездействия государственного регистратора в Министерство юстиции Украины. В то же время право на подачу такой жалобы имеют только лица, определенные законом, а вопрос о круге субъектов такого обращения неоднократно становился предметом судебных споров.

Отдельно дискуссионным остается вопрос, может ли прокурор обращаться в Минюст с жалобой на решение государственного регистратора в интересах государства или органов местного самоуправления. Правовую позицию по этому поводу сформулировал Верховный Суд.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело №440/12281/25, в котором решил вопрос относительно полномочий прокурора на внесудебное обжалование в Министерство юстиции решений государственного регистратора. Суд проверил, допускает ли законодательство обращение прокурора с жалобой в сфере государственной регистрации в интересах органов местного самоуправления.

Фабула дела

Истец обжаловал приказ Министерства юстиции, которым по результатам рассмотрения жалобы Полтавской областной прокуратуры были аннулированы решения государственного регистратора о государственной регистрации права аренды семи земельных участков.

Права аренды были зарегистрированы на основании договоров аренды земли, заключенных с Главным управлением Госгеокадастра в Полтавской области, а также дополнительных соглашений о продлении этих договоров, заключенных с Лохвицким городским советом. На основании указанных документов государственный регистратор 9 апреля 2025 года зарегистрировал право аренды земельных участков.

В дальнейшем Полтавская областная прокуратура обратилась в Министерство юстиции с жалобой, в которой просила отменить соответствующие регистрационные действия. Прокуратура указывала, что решения Лохвицкого районного суда, которые стали основанием для заключения дополнительных соглашений о продлении договоров аренды, были отменены Полтавским апелляционным судом, а производство по делам закрыто с разъяснением о принадлежности споров к юрисдикции хозяйственных судов. В связи с этим прокуратура считала, что решения государственного регистратора приняты с нарушением требований Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Центральная коллегия Министерства юстиции по рассмотрению жалоб согласилась с доводами прокуратуры и рекомендовала удовлетворить жалобу, аннулировать решения государственного регистратора, а также временно заблокировать ему доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество. На основании этого заключения Министерство юстиции издало приказ, которым удовлетворило жалобу прокуратуры и аннулировало решения государственного регистратора. После этого записи о праве аренды земельных участков были отменены.

Истец считал, что Министерство юстиции вообще не имело права рассматривать жалобу прокуратуры по существу, поскольку прокуратура не являлась лицом, права которого нарушены, и не имела законных полномочий на обращение в Минюст с такой жалобой. По его мнению, Министерство юстиции должно было оставить жалобу без рассмотрения в соответствии с пунктом 5 абзаца второго части шестой статьи 37 Закона №1952-IV как поданную лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции исходил из того, что прокуратура участвовала в гражданских делах, связанных с продлением договоров аренды земельных участков, а потому, реализуя функцию представительства интересов государства, имела право обратиться в Министерство юстиции с жалобой на решение государственного регистратора в соответствии со статьей 37 Закона №1952-IV. По мнению суда, Министерство юстиции действовало в пределах своих полномочий и соблюло установленную законом процедуру.

Второй апелляционный административный суд отменил это решение и удовлетворил иск. Суд пришел к выводу, что действующее законодательство не предусматривает полномочий прокуратуры обращаться в Министерство юстиции с внесудебной жалобой в сфере государственной регистрации в интересах органов местного самоуправления, которые самостоятельно могут защищать свои права.

Апелляционный суд отметил, что представительство прокурором интересов государства допускается только в суде и только в случаях, прямо определенных законом. Следовательно, Министерство юстиции не имело правовых оснований принимать и рассматривать по существу жалобу прокуратуры, поданную лицом, не наделенным соответствующими полномочиями.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что ключевым вопросом по делу является наличие или отсутствие у прокурора права обжаловать в Министерство юстиции во внесудебном порядке решения, действия или бездействие государственного регистратора в сфере государственной регистрации в интересах органов местного самоуправления.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Проанализировав положения статьи 131-1 Конституции Украины, Закона Украины «О прокуратуре» и Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», Верховный Суд отметил, что полномочия прокуратуры исчерпывающе определены законом. Конституция Украины предусматривает представительство прокурором интересов государства исключительно в суде, в исключительных случаях и в порядке, установленном законом.

Суд обратил внимание на правовые позиции Конституционного Суда Украины, согласно которым после конституционной реформы 2016 года полномочия прокуратуры были существенно сужены, а ее деятельность сосредоточена прежде всего в сфере уголовной юстиции. Конституционный Суд неоднократно подчеркивал, что перечень функций прокуратуры является исчерпывающим, а представительство интересов государства возможно только в суде и не может распространяться на случаи, не предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Верховный Суд отметил, что ни Конституция Украины, ни Закон Украины «О прокуратуре» не наделяют прокурора правом обращаться в Министерство юстиции с жалобами на решения, действия или бездействие государственного регистратора в сфере государственной регистрации в интересах органов местного самоуправления.

Суд также обратил внимание, что в соответствии с частью третьей статьи 37 Закона №1952-IV право обращения с жалобой в Министерство юстиции имеет лицо, права которого нарушены. В то же время пунктами 4 и 5 абзаца второго части шестой этой статьи прямо предусмотрено, что Министерство юстиции обязано оставить жалобу без рассмотрения по существу, если она подана лицом, права которого не нарушены, либо лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

По мнению Верховного Суда, положения Закона Украины «О прокуратуре», которые позволяют прокурору участвовать в исполнительном производстве, не могут толковаться как предоставляющие ему право осуществлять внесудебное обжалование решений государственного регистратора в Министерство юстиции. Такие полномочия связаны исключительно с представительством интересов государства в суде и исполнением судебных решений, а не с общим надзором за законностью в сфере государственной регистрации.

Верховный Суд также отметил, что аналогичный по содержанию подход относительно отсутствия у прокурора права обращаться в Министерство юстиции с жалобой в сфере государственной регистрации уже был изложен Верховным Судом в постановлении от 20 марта 2024 года по делу №910/5371/23.

С учетом установленных обстоятельств Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что Министерство юстиции должно было оставить жалобу прокуратуры без рассмотрения как поданную лицом, не имеющим на это полномочий, а не рассматривать ее по существу. Поскольку этого сделано не было, приказ Министерства юстиции об аннулировании решений государственного регистратора является незаконным и подлежит отмене.

Суд также отклонил доводы Министерства юстиции относительно применения выводов Верховного Суда по делу №910/2529/22, отметив, что то дело касалось полномочий Службы безопасности Украины на подачу жалоб в Министерство юстиции относительно регистрационных действий в отношении лиц, находящихся под санкциями, поэтому соответствующие правоотношения не являются подобными.

В итоге Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы Министерства юстиции Украины и Полтавской областной прокуратуры, а постановление Второго апелляционного административного суда — без изменений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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