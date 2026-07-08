В Великобритании судья перепутала адвоката с клиентом и выгнала его с заседания: чем все закончилось

Проверка показала, что судья безосновательно удалила адвоката с судебного заседания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Англии окружного судью Николу Мерфи привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как она безосновательно удалила адвоката из судебного заседания. Из-за этого его клиент остался без юридического представительства во время рассмотрения дела.

Указывается, что с жалобой обратился адвокат. Он заявил, что судья вела себя «грубо, агрессивно и запугивала». По его словам, она безосновательно раскритиковала его тон общения, не позволила объяснить, что он представляет интересы своего клиента, а затем приказала покинуть зал суда. В результате заседание продолжилось без адвоката, а его клиент остался без юридического представительства.

Судья отвергла все обвинения. Она заявила, что ее действия были ответом на якобы неуважительное и имевшее признаки запугивания поведение адвоката.

По словам представителя JCIO, в своих объяснениях судья указала, что неоднократно предупреждала адвоката, однако тот, по ее мнению, продолжал ставить под сомнение авторитет суда. Именно поэтому она решила удалить его из заседания. Также судья подчеркнула, что руководствовалась необходимостью поддерживать порядок в суде и соображениями безопасности.

Во время дисциплинарной проверки была прослушана аудиозапись судебного заседания, указывает Law Gazette. Установлено, что конфликт возник из-за недоразумения в начале слушания. Судебный распорядитель представил всех присутствующих как «стороны», из-за чего судья сначала ошибочно восприняла адвоката как участника дела, а не как его представителя.

После того как адвокат объяснил, что представляет интересы своего клиента, судья неоднократно критиковала его тон общения.

В то же время проверка установила, что адвокат не вел себя грубо или неуважительно. Дисциплинарный орган также пришел к выводу, что замечания судьи, в частности ее ссылка на политику «нулевой терпимости», были безосновательными.

В заключении указано, что поведение судьи было грубым. Ситуацию также усугубило то, что адвоката удалили из зала суда в присутствии других участников процесса.

Учитывая, что ранее Никола Мерфи не имела дисциплинарных взысканий, было принято решение объявить ей официальное дисциплинарное замечание за ненадлежащее поведение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.