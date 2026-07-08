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У Великій Британії суддя переплутала адвоката з клієнтом і вигнала його із засідання: чим усе закінчилося

16:24, 8 липня 2026
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Перевірка показала, що суддя безпідставно видалила адвоката із засідання.
У Великій Британії суддя переплутала адвоката з клієнтом і вигнала його із засідання: чим усе закінчилося
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В Англії окружну суддю Ніколу Мерфі притягнули до дисциплінарної відповідальності після того, як вона безпідставно видалила адвоката із судового засідання. Через це його клієнт залишився без юридичного представництва під час розгляду справи.

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Вказується, що зі скаргою звернувся адвокат. Він заявив, що суддя поводилася «грубо, агресивно та залякувала». За його словами, вона безпідставно розкритикувала його тон спілкування, не дозволила пояснити, що він представляє інтереси свого клієнта, а потім наказала залишити залу суду. У результаті засідання продовжилося без адвоката, а його клієнт залишився без юридичного представництва.

Суддя заперечила всі звинувачення. Вона заявила, що її дії були відповіддю на нібито неповажну та таку, що мала ознаки залякування, поведінку адвоката.

За словами представника JCIO, у своїх поясненнях суддя зазначила, що неодноразово попереджала адвоката, однак той, на її думку, продовжував ставити під сумнів авторитет суду. Саме тому вона вирішила видалити його із засідання. Також суддя наголосила, що керувалася необхідністю підтримувати порядок у суді та міркуваннями безпеки.

Під час дисциплінарної перевірки було прослухано аудіозапис судового засідання, вказує Law Gazette. Встановлено, що конфлікт виник через непорозуміння на початку слухання. Судовий розпорядник представив усіх присутніх як «сторони», через що суддя спочатку помилково сприйняла адвоката за учасника справи, а не за його представника.

Після того як адвокат пояснив, що представляє інтереси свого клієнта, суддя неодноразово критикувала його тон спілкування.

Водночас перевірка встановила, що адвокат не поводився грубо чи неповажно. Дисциплінарний орган також дійшов висновку, що зауваження судді, зокрема її посилання на політику «нульової толерантності», були безпідставними.

У висновку зазначено, що поведінка судді була грубою. Ситуацію також погіршило те, що адвоката видалили із зали суду в присутності інших учасників процесу.

З огляду на те, що раніше Нікола Мерфі не мала дисциплінарних стягнень, було ухвалене рішення оголосити їй офіційне дисциплінарне зауваження за неналежну поведінку.

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Велика Британія

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